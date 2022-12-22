رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف موقف ديشامب من الاستمرار مع المنتخب

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم - الأرجنتين × فرنسا

كشف نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إنه سيعقد جلسة مع ديديه ديشامب الأسبوع المقبل لتجديد تعاقد الأخير على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا.

وخسر منتخب فرنسا نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقال لو جريت عبر موقع "Ouest-France" الفرنسية: "هل سيجدد ديشامب عقده مع منتخب فرنسا؟ لديه أوراق التجديد، لأنني أخبرته أنه منذ اللحظة التي تأهلنا فيها لنصف نهائي كأس العالم، أن القرار له، سنرى بعضنا البعض في جانجون الأسبوع المقبل".

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وواصل "لماذا لا يجدد حتى 2030؟ سنقضي بالفعل بعض الوقت معا للحديث قليلا عما حدث في قطر ورغباته، وكيف نفكر بالفعل في بطولة أوروبا 2024".

وتابع "جعل ديشامب بالفعل هذه المجموعة تتطور كثيرا. لم يتبق سوى تسعة لاعبين من عام 2018 في قطر، وعندما ترى الشباب يعودون ويلعبون في أندية أوروبية كبرى. لم يعد منتخب المرشح للحفاظ على اللقب يخسر مباراة مثلما حدث من قبل".

وأتم "نتائجنا في فرق الشباب جيدة. سوف ينمو هذا المنتخب أكثر بحلول عام 2024، وأعتقد أن ما فعلوه للتو كان رائعا. أظهر الفرنسيون أيضا ارتباطا كبيرا بالمنتخب".

ويتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا منذ 2012 وقاد الديوك في 139 مباراة فاز في 89 وتعادل في 28 وخسر 22.

وتوج بلقب كأس العالم 2018 وكأس الأمم الأوروبية 2021، وخسر نهائي كأس العالم 2022 ويورو 2016.

فرنسا كأس العالم ديديه ديشامب
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