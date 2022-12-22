اتحاد الكرة الفلسطيني ينعى استشهاد مهاجم المنتخب الأولمبي

نعى جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة، أحمد عاطف مصطفى دراغمة لاعب نادي ثقافي طولكرم.

واستشهد مهاجم المنتخب الأولمبي الفلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الظهر والقدم خلال العدوان على نابلس وفقا لما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان: "بمزيد من الألم والإيمان، ينعى جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية والاتحاد الفلسـطيني لكرة القدم، اللاعب الشهيد أحمد عاطف مصطفى دراغمة، والذي طالته يد الإجرام الاحتلالي فجر اليوم الخميس وذلك خلال اقتحام جيش الاحتلال الفاشي لمدينة نابلس، ونعزي أهله وذويه والأسرة الرياضية كافة بهذا المصاب الرياضي الجلل".

كما حرص الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي بيراميدز على نعي المهاجم الراحل عن عمر يناهز 23 عاما.

وقال وادي عبر فيسبوك: " هداف الدوري الفلسطيني.. شهيداً. إلى جنات الخُلد يا شهيد. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وسجل دراغمة 6 أهداف في الدوري الفلسطيني الموسم الجاري محتلا المركز الثالث في ترتيب الهدافين.