تين هاج يسهب في الإشادة بلاعبيه بعد إسقاط بيرنلي

أسهب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في الإشادة بلاعبيه بعد تحقيق الفوز على بيرنلي في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين.

وانتصر يونايتد على بيرنلي بثنائية نظيفة ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد لعبنا ضد فريق جيد للغاية في التعامل مع الكرة. من الصعب الضغط عليهم، لكننا فعلنا ذلك".

وأضاف "لقد تفوقنا في تطبيق الضغط العالي ونجحنا في استعادة الكرة مبكرًا الكثير من المرات. هناك بالتأكيد مجال للتحسن وعلينا العمل على ذلك، وبالطبع أنا سعيد بالفوز".

وتابع "اللاعبون متعطشون للغاية. الهدف الأول لقد كان جماعيا ورائعا، وكان من الجيد أن نرى الطريقة التي تعامل بيها الجميع بداية من برونو فيرنانديز ثم آرون وان بيساكا ثم كريستيان إريكسن. كان هدف رائعًا حقًا".

وواصل "ماركوس راشفورد شكل خطورة كبيرة على خط دفاع بيرنلي. لقد تحرك كثيرًا خلف خط الدفاع، واستغل قدرات إريكسن وبرونو في التمرير بشكل أكثر من جيد".

وشدد المدرب الهولندي "عليك كمهاجم الاستمرار في التقدم للأمام، وهو أمر يحتاج للكثير من الطاقة. لقد سجل راشفورد هدفًا رائعًا بحق".

وعن أداء كاسيميرو أوضح "هو يقوم بكل ما يمكنك توقعه منه. هو قائد في الوسط ولديه خبرات هائلة، لذلك أنا سعيد للغاية بما قدمه من أداء".

وأتم "أعتقد أنه من الصعب دائمًا استعادة الإيقاع بعد فترات الراحة، لكنني أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا. لم يكن الأداء جيدًا بنسبة 100%، لكنك ترى أن القواعد موجودة وأنا سعيد للغاية بما قدمناه خلال المباراة".

وافتتح كريستيان إريكسن أهداف المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز في المرور من مدافعي بيرنلي.

وتوج يونايتد بكأس الرابطة خمس مرات في تاريخه كان آخرهم في سنة 2017.

ويعد ليفربول أكثر المتوجين باللقب بواقع تسع مرات.

ويتبقى مباراة وحيدة في دور الـ16 ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء الخميس وبعدها تقام قرعة ربع النهائي.

وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك.