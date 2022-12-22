تين هاج يشيد بأداء وان بيساكا أمام بيرنلي

أشاد إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بأداء آرون وان بيساكا مدافع بعد الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

واستضاف يونايتد منافسه بيرنلي في ملعب أولد ترافورد في أولى مباريات الفريق بعد التوقف بسبب كأس العالم 2022.

وقال تين هاج في تصريحات نقلها موقع "مانشستر إيفنينج نيوز": "من الواضح أن لديه مستقبل، قضى بعض السنوات الجيدة هنا في الفريق، ولكن منذ البداية هذا الموسم عانى من الكثير من الإصابات".

وأضاف "منذ العودة، أصبح لائقا ويمكنه التدرب مع الفريق وترى تقدمه، ومستويات لياقته تتحسن، ومستويات أدائه تتحسن وأنا سعيد حقا بأدائه".

وأردف "صنع هدفا والطريقة التي فعلها بخصوص حركته في اللحظة والتوقيت المناسبين، وبالطبع تمريرة رائعة من قبل برونو فرنانديز، لكن التمريرة الحاسمة رائعة. أنا سعيد بأدائه. لقد قدم مباراة جيدة".

وارتبط اسم المدافع الإنجليزي بالرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل في ظل اهتمام كريستال بالاس ووست هام بالحصول على خدماته.

افتتح كريستيان إريكسن أهداف المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي مميز في المرور من مدافعي بيرنلي.

وتوج يونايتد بكأس الرابطة خمس مرات في تاريخه كان آخرهم في سنة 2017.

ويعد ليفربول أكثر المتوجين باللقب بواقع تسع مرات.

ويتبقى مباراة وحيدة في دور الـ16 ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم الخميس وبعدها تقام قرعة ربع النهائي.

وتأهل لربع النهائي كل من ليستر سيتي ونيوكاسل وساوثامبتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست وتشارلتون أثليتك.