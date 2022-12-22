رقم قياسي نادر ينتظر صلاح أمام مانشستر سيتي

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة وعينه على تحقيق رقم قياسي نادر.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.

لو نجح صلاح في هز شباك سيتي سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى الفريق السماوي في 3 بطولات مختلفة بموسم واحد.

فقد سجل صلاح هدفا في مباراة الدرع الخيرية بداية الموسم، وكرر الأمر في مباراة الدور الأول من الدوري.

بشكل عام لعب صلاح ضد سيتي 15 مباراة ونجح في التسجيل 9 مرات.

ويبحث الدولي المصري عن هدفه رقم 15 هذا الموسم، إذ سجل 14 هدفا في 21 مباراة بكل المسابقات.

عقب لقاء الخميس، سيلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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