موتسيبي: 5 مرشحين لاستضافة كأس إفريقيا 2025

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

كأس إفريقيا

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن 5 دول مرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأبلغ كاف سلطات غينيا في شهر سبتمبر الماضي، بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد لعدم الجاهزية.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي بجوهانسبرج: "الجزائر وبنين والمغرب ونيجيريا وزامبيا من بين الدول التي ترغب في استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب غينيا التي كانت غير مستعدة للاستضافة".

أخبار متعلقة:
إلى ربع النهائي.. يونايتد ينتصر على بيرنلي الشجاع مدافع فرنسا السابق: مارتينيز أكثر رجل كريه.. وبونو استحق جائزة أفضل حارس تقرير: فيفا يعتمد التلفزيون الوطني المغربي لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية خبر في الجول - كرة طائرة.. أزمة محمد مصطفى مع الزمالك في طريقها للحل

ومن المقرر أن تقوم لجان كاف بزيارات للدول الخمس المرشحة في شهر يناير المقبل على أن يتم اختيار الدولة المستضيفة يوم 10 فبراير المقبل.

وأوضح موتسيبي في وقت سابق: "بالنسبة لكأس أمم إفريقيا 2025، القرار كان عدم استمرار غينيا في ملف التنظيم لأن البنية التحتية ليست جاهزة لمستوى البطولة، رغم الجهود العظيمة المبذولة من السلطات".

وتعد الجزائر والمغرب على رأس قائمة المرشحين لتنظيم بطولة 2025.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

كأس أمم إفريقيا كاف
نرشح لكم
كاف يعلن نهاية الصراع القضائي مع شركة لا جاردير السنغال تنفي نيتها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025 بتهمة التزوير.. كاف يعلن إيقاف مصطفى حجي لمدة 5 سنوات منافس الزمالك - المريخ يعلن خوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الهلال الهلال لـ في الجول: وافقنا على استضافة مباريات المريخ.. وهذا موقف الحضور الجماهيري رئيس الرجاء: نتمسك بحقنا في المشاركة بـ كأس العالم للأندية متحدث رسمي: الجزائر تقدمت بملف ترشحها لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 النني: شكرا للمغرب على جعلنا فخورين بكم
أخر الأخبار
آس: رونالدو قرر الانتقال إلى النصر السعودي ساعة | ميركاتو
موتسيبي: 5 مرشحين لاستضافة كأس إفريقيا 2025 4 ساعة | الكرة الإفريقية
إلى ربع النهائي.. يونايتد ينتصر على بيرنلي الشجاع 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدافع فرنسا السابق: مارتينيز أكثر رجل كريه.. وبونو استحق جائزة أفضل حارس 4 ساعة | قطر 2022
تقرير: فيفا يعتمد التلفزيون الوطني المغربي لإذاعة مباريات كأس العالم للأندية 5 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كرة طائرة.. أزمة محمد مصطفى مع الزمالك في طريقها للحل 5 ساعة | رياضات أخرى
المستشفى المعالج لـ بيليه يعلن إصابته بفشل في الكلى والقلب 5 ساعة | قطر 2022
خبر في الجول- تفاصيل رحيل محترف طائرة الزمالك 5 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب