أثليتك: متفوقا على مانشستر سيتي.. تشيلسي يضع الرتوش الأخير للتوقيع مع جوهرة برازيلية

يقترب تشيلسي من وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع أندري سانتوس من نادي فاسكو دا جاما البرازيلي.

وحسبما نشر "ذا أثليتك" فإن الصفقة بين تشيلسي واللاعب البرازيلي في طورها الأخير بعد تفوق النادي اللندني في الصراع على نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي فضّل الانتقال إلى تشيلسي رغم الاهتمام من عدة أندية إنجليزية مختلفة.

ويجيد سانتوس اللعب في خط الوسط وتم استدعاؤه لمنتخب البرازيل تحت 16 و20 عاما.

وتأتي خطوة التعاقد مع صاحب الـ18 عاما ضمن خطة النادي لاستقدام اللاعبين الشباب منذ أن تولى تود بويلي رئاسة نادي تشيلسي.

وتعاقد تشيلسي في الصيف مع 3 لاعبين شباب: لاعب خط الوسط كارني تشوكويميكا من أستون فيلا والإيطالي سيزار كاسادي من إنتر وحارس شيكاغو فاير جابرييل سلونينا.

وسجل سانتوس ثمانية أهداف في 36 مباراة مع فاسكو دا جاما الذي احتل المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من استراحة كأس العالم في 26 ديسمبر خلال منافسات جولة البوكسينج داي.

ويواجه تشيلسي منافسه بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز في 27 ديسمبر.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق 16 نقطة عن المتصدر أرسنال.

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