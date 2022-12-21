أثليتك: متفوقا على مانشستر سيتي.. تشيلسي يضع الرتوش الأخير للتوقيع مع جوهرة برازيلية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 22:35

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

يقترب تشيلسي من وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع أندري سانتوس من نادي فاسكو دا جاما البرازيلي.

وحسبما نشر "ذا أثليتك" فإن الصفقة بين تشيلسي واللاعب البرازيلي في طورها الأخير بعد تفوق النادي اللندني في الصراع على نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي فضّل الانتقال إلى تشيلسي رغم الاهتمام من عدة أندية إنجليزية مختلفة.

أخبار متعلقة:
انضم للمشروع الأكثر إثارة.. تشيلسي يعلن تعيين فيفيل في منصب المدير التقني للنادي كوكوريا: تشيلسي يجب أن يثق في مشروع بوتر تقرير: انتهاء موسم برويا مهاجم تشيلسي ظل يصرخ بشدة.. إصابة قوية لمهاجم تشيلسي أمام أستون فيلا

ويجيد سانتوس اللعب في خط الوسط وتم استدعاؤه لمنتخب البرازيل تحت 16 و20 عاما.

وتأتي خطوة التعاقد مع صاحب الـ18 عاما ضمن خطة النادي لاستقدام اللاعبين الشباب منذ أن تولى تود بويلي رئاسة نادي تشيلسي.

وتعاقد تشيلسي في الصيف مع 3 لاعبين شباب: لاعب خط الوسط كارني تشوكويميكا من أستون فيلا والإيطالي سيزار كاسادي من إنتر وحارس شيكاغو فاير جابرييل سلونينا.

وسجل سانتوس ثمانية أهداف في 36 مباراة مع فاسكو دا جاما الذي احتل المركز الرابع في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من استراحة كأس العالم في 26 ديسمبر خلال منافسات جولة البوكسينج داي.

ويواجه تشيلسي منافسه بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز في 27 ديسمبر.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق 16 نقطة عن المتصدر أرسنال.

تشيلسي مانشستر سيتي أندري سانتوس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر مساعد كلوب: لا توجد مباريات مملة أمام مانشستر سيتي انضم للمشروع الأكثر إثارة.. تشيلسي يعلن تعيين فيفيل في منصب المدير التقني للنادي مانشستر سيتي يواجه ليفربول بدون 11 لاعبا باستثناء فاران ودالوت ومارتينيز.. يونايتد كامل العدد قبل مواجهة بيرنلي رومانو: تمت.. كونيا إلى ولفرهامبتون 30 تهمة جديدة.. إيفان توني يواجه اتهامات جديدة بخصوص المراهانات مدافع سيتي: غيابات ليفربول؟ لديهم العديد من اللاعبين الرائعين أثليتك: مانشستر يونايتد يمدد عقود رباعي الفريق
أخر الأخبار
أثليتك: متفوقا على مانشستر سيتي.. تشيلسي يضع الرتوش الأخير للتوقيع مع جوهرة برازيلية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نانت يخسر أمام لوريان وديا بمشاركة مصطفى محمد 19 دقيقة | المحترفون
محمد شوقي غريب: طلبت تغييري بسبب ذلك.. ولا أعرف بعد موقفي أمام الزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس إنجلترا – مانشستر يونايتد (0) - (0) بيرنلي.. إريكسن جوووول 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
زياش ومزراوي يتبرعان بمكافآت كأس العالم للجمعيات الخيرية والفقراء ساعة | الوطن العربي
شوقي غريب: لن أتحدث عن التحكيم.. ويجب تغيير هذا في اللاعب المصري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو مدافع.. برونو إريكسن أساسيان ضد بيرنلي ساعة | الكرة الأوروبية
لو باريسيان: ميسي قرر مد تعاقده مع سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب