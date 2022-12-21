شوقي غريب: لن أتحدث عن التحكيم.. ويجب تغيير هذا في اللاعب المصري

شدد شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب على ضرورة تغيير عقلية اللاعب المصري بعد التعادل في الدوري.

تعادل المقاولون العرب أمام المصري بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال شوقي غريب عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "نتيجة المباراة عادلة. اللاعبون افتقروا الجرأة على المرمى بعد تسجيل الهدف لذلك استقبلنا هدف التعادل".

وأضاف "هناك شيء لابد تغييره في عقلية اللاعب المصري، بعد تسجيله الهدف لا يتردد على المرمى من أجل الهجوم بل يتراجع ويدافع خشية من استقبال الأهداف".

وتابع "أردنا الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط لكن لم يحدث ذلك. المقاولون العرب يقوم ببناء فريق جديد، نحن نعاني منذ موسمين للهروب من الهبوط ولا نريد أن يستمر هذا الأمر نريد أن نرتقي لمركز يليق بالنادي".

وتطرق للحديث تفاصيل المباراة، وقال: "درسنا المصري جيدا وتدربنا على طريقة الضغط التي يلعب بها عن طريق الكرات الطويلة والعرضيات".

وأوضح "الحكم عاد لـ VAR بعد أن أوقف اللعب بسبب خطأ، لا أعلم لماذا وفي مباراة فاركو لمس لاعبا الكرة بيديه ولكن لن أتحدث عن التحكيم، كنت ألعب فقط من أجل الفوز".

وأتم "نحن اعتدنا على ضغط المباريات، أمام الأهلي في الكأس لعبنا لمدة 120 دقيقة وأحاول إجراء تغييرات خوفا من الإجهاد، وأتمنى المرحلة المُقبلة أن نصل بالمستوى لأفضل من ذلك".

وتعادل المصري للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل سلبيا ضد حرس الحدود.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

فيما تعادل المقاولون العرب للمباراة الخامسة خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

بينما وصل رصيد المصري إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.