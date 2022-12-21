شوقي غريب: لن أتحدث عن التحكيم.. ويجب تغيير هذا في اللاعب المصري

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - شوقي غريب

شدد شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب على ضرورة تغيير عقلية اللاعب المصري بعد التعادل في الدوري.

تعادل المقاولون العرب أمام المصري بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال شوقي غريب عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "نتيجة المباراة عادلة. اللاعبون افتقروا الجرأة على المرمى بعد تسجيل الهدف لذلك استقبلنا هدف التعادل".

أخبار متعلقة:
الثاني على التوالي.. المقاولون العرب يفرض التعادل على المصري تشكيل المصري - 5 تغييرات لـ حسام حسن أمام المقاولون العرب كشري: نريد الحصول على حقوقنا.. وهذه أسباب الخسارة من المقاولون العرب تشكيل المقاولون العرب - تغيير وحيد في الدفاع أمام المصري

وأضاف "هناك شيء لابد تغييره في عقلية اللاعب المصري، بعد تسجيله الهدف لا يتردد على المرمى من أجل الهجوم بل يتراجع ويدافع خشية من استقبال الأهداف".

وتابع "أردنا الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط لكن لم يحدث ذلك. المقاولون العرب يقوم ببناء فريق جديد، نحن نعاني منذ موسمين للهروب من الهبوط ولا نريد أن يستمر هذا الأمر نريد أن نرتقي لمركز يليق بالنادي".

وتطرق للحديث تفاصيل المباراة، وقال: "درسنا المصري جيدا وتدربنا على طريقة الضغط التي يلعب بها عن طريق الكرات الطويلة والعرضيات".

وأوضح "الحكم عاد لـ VAR بعد أن أوقف اللعب بسبب خطأ، لا أعلم لماذا وفي مباراة فاركو لمس لاعبا الكرة بيديه ولكن لن أتحدث عن التحكيم، كنت ألعب فقط من أجل الفوز".

وأتم "نحن اعتدنا على ضغط المباريات، أمام الأهلي في الكأس لعبنا لمدة 120 دقيقة وأحاول إجراء تغييرات خوفا من الإجهاد، وأتمنى المرحلة المُقبلة أن نصل بالمستوى لأفضل من ذلك".

وتعادل المصري للمباراة الثانية على التوالي تحت قيادة حسام حسن بعد التعادل سلبيا ضد حرس الحدود.

وفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

فيما تعادل المقاولون العرب للمباراة الخامسة خلال منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن.

بينما وصل رصيد المصري إلى النقطة الثامنة في المركز العاشر.

شوقي غريب المقاولون العرب المصري الدوري المصري
نرشح لكم
محمد شوقي غريب: طلبت تغييري بسبب ذلك.. ولا أعرف بعد موقفي أمام الزمالك دغموم: نحن من صعبنا مباراة المقاولون على أنفسنا.. والنتائج ستتحسن إبراهيم حسن: لا نزال في مرحلة ترتيب الأوراق داخل المصري تسديدتان ودقة تمرير عالية.. دغموم رجل مباراة المصري والمقاولون الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. والقنوات الناقلة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المقاولون.. والقنوات الناقلة الثاني على التوالي.. المقاولون العرب يفرض التعادل على المصري انتظام صلاح باشا ومصطفى أشرف في مران منتخب الشباب
أخر الأخبار
نانت يخسر أمام لوريان وديا بمشاركة مصطفى محمد 4 دقيقة | المحترفون
محمد شوقي غريب: طلبت تغييري بسبب ذلك.. ولا أعرف بعد موقفي أمام الزمالك 19 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس إنجلترا – مانشستر يونايتد (0) - (1) بيرنلي.. جارناتشو يهدر انفرادا 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
زياش ومزراوي يتبرعان بمكافآت كأس العالم للجمعيات الخيرية والفقراء 46 دقيقة | الوطن العربي
شوقي غريب: لن أتحدث عن التحكيم.. ويجب تغيير هذا في اللاعب المصري ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – كاسيميرو مدافع.. برونو إريكسن أساسيان ضد بيرنلي ساعة | الكرة الأوروبية
لو باريسيان: ميسي قرر مد تعاقده مع سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه يصنع هدفا في تأهل طرابزون بكأس تركيا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب