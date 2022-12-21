إبراهيم حسن: لا نزال في مرحلة ترتيب الأوراق داخل المصري

يرى إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي المصري أن فريقه ظهر بمستوى جيد خلال مباراة المقاولون العرب رغم التعادل.

وتعادل المصري مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الثامنة من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجهاز الفني لا يزال في البداية ومرحلة ترتيب الأوراق داخل المصري".

وأضاف "الفريق ظهر بشكل جيد واللاعبين بدأوا في الانسجام مع الأجواء والمستوى البدني تحسن".

وواصل "كنا نريد إراحة مروان حمدي طوال المباراة ولكن احتياج الفريق له جعلنا ندفع به لعدم وجود بدائل".

وأكمل "ثقافتنا هي الرغبة في تحقيق الفوز خلال كل المباريات".

وأردف "اللاعبين لم يكن لديهم أي طموح ومفتقدين للثقة ولا يوجد أي تركيز والمستوى البدني متراجع".

وأتم تصريحاته "التدعيمات سترفع من مستوى الفريق مع المجموعة الحالية من اللاعبين حتى نحقق هدف الجمهور وهو أن يكون المصري يلعب من أجل الفوز في كل المباريات لاحتلال مركز جيد في الدوري والمشاركة في إفريقيا".