يد - حمادة النقيب مدربا لحراس مرمى مصر في بطولة العالم

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 15:32

كتب : FilGoal

كرة يد بكين 2008 حمادة النقيب

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تعيين حمادة النقيب كمدرب لحراس مرمى منتخب مصر.

ويأتي القرار قبل أيام من خوض الفراعنة لبطولة العالم 2023 التي تنطلق يوم 11 يناير المقبل.

وأفاد اتحاد اليد في بيان أن النقيب سينضم لجهاز منتخب مصر للرجال كمدرب لحراس المرمى.

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حمادة النقيب أحد عمالقة حراسة المرمى في مصر هو اللاعب الوحيد في العالم الذي شارك في 11 نسخة من مونديال اليد، على مدار 20 عاما.

وبدأ النقيب الظهور في بطولات العالم عام 1995 في البطولة التي استضافتها إيسلندا، فيما شهدت نسخة 2015 بقطر ظهوره الأخير.

وارتدى اللاعب السكندري قميص الفراعنة في 4 دورات أولمبية و10 بطولات إفريقية.

وكان منتخب مصر لرجال كرة اليد بدأ استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم في يناير المقبل والمقرر إقامتها في دولتي بولندا والسويد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن قائمة اللاعبين المحليين استعدادا لخوض معسكر الغردقة، كما حدد يوم 23 ديسمبر للإعلان عن أسماء المحترفين.

ولعب الفراعنة مباراة ودية ضد قطر يوم الثلاثاء وفازوا بها، على أن يلعب الفريقان ودية أخرى يوم الخميس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة العالم والتي تضم منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

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