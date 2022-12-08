كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. الكشف عن قائمة منتخب مصر والمباريات الودية

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

يبدأ منتخب مصر لرجال كرة اليد استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم في يناير المقبل والمقرر إقامتها في دولتي بولندا والسويد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن قائمة اللاعبين المحليين استعدادا لخوض معسكر الغردقة وموعد انضمام اللاعبين الدوليين.

ويدخل الفراعنة معسكرا مغلقا في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري في إطار الاستعدادات لبطولة العالم.

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وجاءت قائمة لاعبي المنتخب في معسكر الغردقة بدون الدوليين كالآتي:

عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - إسلام راضي - حسن قداح - عبد الرحمن فيصل - شهاب علي - عمر الفولي - عمر ناصر - محسن رمضان - مهاب سعيد - أكرم يسري - عمر كاستيلو - عمر سامي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - شادي خليل - محمود عبد العزيز - كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه.

ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا في المركز الأولمبي بالمعادي في الفترة من يوم 17 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويلعب الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب قطر يومي 20 و22 ديسمبر.

بينما ينضم اللاعبون الدوليون إلى معسكر المنتخب يوم 23 ديسمبر وهم:

محمد سند - أحمد هشام دودو - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيى خالد - يحيى الدرع - سيف الدرع.

وعقب انضمام المحترفين إلى قائمة المنتخب يخوض الفريق المصري دورتين دوليتين في ختام الاستعدادات لبطولة العالم.

ويلعب منتخب مصر دورة دولية ودية في رومانيا من 27 إلى 30 ديسمبر وتضم منتخبات رومانيا وسلوفاكيا والجزائر.

بينما يختتم الفريق استعداداته بدورة دولية ودية في فرنسا من 3 إلى 11 يناير وتضم منتخبات فرنسا والتشيك وهولندا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة العالم والتي تضم منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

كرة يد منتخب مصر بطولة العالم
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