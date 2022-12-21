فيرون: ميسي في نفس مكانة مارادونا

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 15:19

كتب : FilGoal

مارادونا - ميسي

وصف خوان سيباستيان فيرون نجم الأرجنتين السابق أن ليونيل ميسي أصبح في نفس مكانة دييجو أرماندو مارادونا بعد الفوز بلقب كأس العالم 2022.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين
قطر 2022

وسبق أن توج مارادونا بلقب كأس العالم 1986.

وقال فيرون لشبكة بي إن سبورتس الإخبارية: "ما حدث كان مذهلا وجعل الناس تنسى كل ما يحدث في الأرجنتين".

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وأضاف "السعادة لا توصف والرياضة يمكنها أن تمنحك أسوأ الذكريات لكنها تجعلك تنسى كل شيء في أوقات مثل هذه".

وتابع "ما حققه ميسي في كرة القدم لا يُصدق، واعتقد إنه يستحق هذه النهاية".

وأتم "هذا إرث كبير له والمشكلة الآن ماذا سيحدث للمنتخب بعد اعتزاله، إنه أمر معقد وهو نفس ما حدث مع مارادونا، كلاهما نجحا في تحقيق كل شيء واعتقد إنهما في نفس المكانة لأنهما حققا كأس العالم".

وسبق أن تزامل فيرون مع ميسي وتحت قيادة مارادونا الفنية في مونديال 2010 وودعوا من دور الـ 8 أمام ألمانيا.

هل تعرفها جميعا؟ هيا بنا نستعرض الأرقام التي وصل لها ليونيل ميسي في نسخة 2022.

-ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

-ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

-ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

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-ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

-ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

-ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

-ميسي هو أكثر من صنع أهداف في تاريخ كأس العالم (متساويا مع مارادونا 8 تمريرات حاسمة).

-ميسي أكثر لاعب يساهم في الأهداف طوال تاريخ كأس العالم برصيد 21 هدفا (13 هدفا و8 تمريرات حاسمة) متخطيا رقم الثلاثي جيرد مولر ورونالدو الظاهرة وميروسلاف كلوزه.

-ميسي أكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للأرجنتين بكأس العالم.

-ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للفرص طوال تاريخ كأس العالم، متخطيا دييجو أرماندو مارادونا.

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-ميسي هو أول لاعب يساهم في 10 أهداف خلال نسخة واحدة من كأس العالم بعد دييجو أرماندو مارادونا في 1986. (عادله مبابي بعد ذلك).

-ميسي هو أكثر لاعب يسجل في كل البطولات الكبرى برصيد 26 هدفا متفوقا على رونالدو الظاهرة بـ25 هدف.

-ميسي هو أول لاعب يحصد لقب أفضل لاعب في كأس العالم مرتين.

ليونيل ميسي دييجو أرماندو مارادونا خوان سيباستيان فيرون كأس العالم 2022
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