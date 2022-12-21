انضم للمشروع الأكثر إثارة.. تشيلسي يعلن تعيين فيفيل في منصب المدير التقني للنادي

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

كريستوفر فيفيل - المدير التقني الجديد لتشيلسي

أعلن نادي تشييلسي عن تعيين كريستوفر فيفيل في منصب المدير التقني للنادي.

وسبف للألماني فيفل العمل مع ريد بول لايبزيج حيث كان مسؤولاً عن الكشافة في جميع الفئات العمريية وكان مسؤولا عن تنسيق الإستراتيجية العامة لبناء الفريق.

وقبل ذلك تواجد لخمس سنوات في ريد بول سالسبورج النمساوي وقبلها أحد الكشافين في نادي هوفينهايم الألماني.

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وقال فيفيل في تصريحات للموقع الرسمي: "يقوم تشيلسي ببناء المشروع الأكثر إثارة في كرة القدم العالمية وأنا فخور للغاية بالانضمام إلى النادي".

وأضاف "هناك إمكانات كبيرة للنادي لمواصلة النجاح والتطور والنمو. في ظل الملكية الجديدة ومع جراهام بوتر والفريق الرياضي فهناك فلسفة واضحة يقوم عليها تحليل الأداء والبيانات والابتكار وأنا أتطلع إلى لعب دور في ذلك".

ومن جانبه قال تود بويلي مالك تشيلسي: "يسعدنا أن كريستوفر يتولى هذا الدور القيادي المهم في النادي، عمله في ألمانيا والنمسا يتحدث عن نفسه".

وواصل "نحن على ثقة من أنه سيواصل مسيرته الرائعة هنا في تشيلسي وسيقدم دعما كبيرا لجراهام (بوتر) والملاك وسيلعب دورا حيويا في تعزيز رؤيتنا الشاملة للنادي".

ويعود تشيلسي لمنافسات الدوري الإنجليزي في 27 ديسمبر الجاري عندما يستضيف بورنموث على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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