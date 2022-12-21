باستثناء فاران ودالوت ومارتينيز.. يونايتد كامل العدد قبل مواجهة بيرنلي

اكتمل إلى حد بعيد فريق مانشستر يونايتد بعد انتهاء فترة التوقف بسبب كأس العالم 2022، وأصبح الفريق لا ينقصه إلا عدد قليل للغاية من اللاعبين قبل استئناف النشاط.

ويستضيف يونايتد منافسه بيرنلي ضمن دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين مساء الأربعاء.

وذكر موقع يونايتد أن 25 لاعبا شاركوا في التدريب الأخير استعدادا لبيرنلي، بما في ذلك لاعبي منتخب إنجلترا هاري ماجواير ولوك شاو وماركوس راشفورد.

كما حضر الثلاثي البرازيلي كاسيميرو وفريد وأنتوني، مع عودة تايريل مالاسيا من هولندا. تواجد البرتغالي برونو فرنانديز، بينما غاب مواطنه ديوجو دالوت، بالإضافة إلى رافاييل فاران مدافع فرنسا الذي لعب نهائي كأس العالم يوم الأحد، وليساندرو مارتينيز الفائز مع الأرجنتين باللقب.

وتواجد أيضا الدنماركي كريستيان إريكسن، وفاكوندو بيليستري لاعب أوروجواي.

فيما حافظ آرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وسكوت مكتوميناي وأنتوني إلانجا وأنتوني مارسيال على لياقتهم خلال المعسكر التدريبي في إسبانيا. وعاد براندون ويليامز من الإصابة.

وشارك أيضا لاعب فريق الشباب تحت 21 عاما ريس بينيت، بجانب زيدان إقبال وأليخاندرو جارناتشو.

تواجد خمسة حراس مرمى في التدريبات هم ديفيد دي خيا ومارتن دوبرافيكا وتوم هيتون وناثان بيشوب وراديك فيتيك.

الفائز من لقاء يونايتد وبيرنلي سيتأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

ويختتم دور الـ16 بقمة بين مانشستر سيتي وليفربول يوم الخميس.

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