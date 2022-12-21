إنبي: طارق مصطفى بين المرشحين لخلافة كشري في إنبي

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

طارق مصطفى

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إنبي أن طارق مصطفى المدير الفني لـ أولمبيك آسفي المغربي من ضمن المرشحين لتدريب الفريق.

وأعلن الفريق البترولي أمس الثلاثاء إقالة أحمد عبد المنعم "كشري" بعد الخسارة من الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل عبر قناة الحياة: "أشكر الجهاز الفني السابق لإنبي على قدموه للفريق خلال الفترة الماضية لكن لم يحالفهم التوفيق".

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وأضاف "مجلس الإدارة حاول تغيير الجهاز الفني من أجل تعديل نتائج الفريق".

وأكمل "هاني عبد الله سيقود الفريق في المباراة المقبلة لحين تعيين مدير فني جديد".

وأتم "طارق مصطفى من قبل بداية الموسم وهو مرشح لتدريب الفريق وهو بالفعل من ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق".

ويتولى طارق مصطفى تدريب فريق أولمبيك آسفي المغربي الموسم الجاري بعدما نجح في إبقاء الفريق في الدوري الموسم المنقضي.

وأنهى أولمبيك آسفي منافسات الموسم المنصرم من الدوري المغربي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

يذكر أن طارق مصطفى سبق له تدريب الدفاع الحسني الجديدي وسريع واد زم بالدوري المغربي، كما تواجد في الجهاز الفني لـ منتخب مصر رفقة حسام البدري.

ويحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط ومكتفيا بتحقيق فوزا وحيدا حتى الآن في الدوري بعد مرور 8 جولات.

ويستعد إنبي للقاء أسوان في الجولة المقبلة من الدوري المصري يوم السبت المقبل الموافق 24 ديسمبر.

طارق مصطفى إنبي الدوري المصري أولمبيك آسفي
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