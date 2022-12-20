سابع الراحلين.. إنبي يعلن إقالة أحمد كشري
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 21:56
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنبي إقالة مدربه أحمد كشري من تدريب الفريق بعد الهزيمة أمام الإسماعيلي.
وخسر إنبي أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.
وبذلك يرحل أحمد كشري وكل جهازه المعاون حسب الإعلان الرسمي من نادي إنبي.
وتم تكليف هاني عبد الله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور بالإدارة الفنية.
ولعب إنبي ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم، فاز في مباراة واحدة وتعادل ثلاث وخسر أربع ليتواجد في المركز الـ15 بفارق الأهداف عن أسوان الذي يتواجد في مراكز الهبوط.
أحمد كشري هو سابع الراحلين في الدوري المصري هذا الموسم بعد خوان كارلوس جاريدو ونونو ألميدا وعلاء عبد العال وربيع ياسين وإيهاب جلال وخالد جلال.
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