حجازي: فخور بانتمائي لـ اتحاد جدة.. ولدينا هدف واضح

تحدث أحمد حجازي المدافع الدولي المصري عقب تجديد عقد مع اتحاد جدة السعودي.

وأعلن نادي اتحاد جدة، تمديد تعاقد أحمد حجازي، لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.

وكتب حجازي عبر تويتر: "فخور بانتمائي لنادي الاتحاد الكبير وجماهيره وسعيد بتجديد عقدي حتى 2026 لتكملة المشوار وإن شاء الله نقدر نكمل مشروع النادي لتحقيق البطولات وإسعاد جماهيرنا. والجميع في النادي يعمل على نفس الهدف".

وأضاف "شكراً لكل من ينتمي لنادينا علي حسن التعامل والمسانده الدائمة من رئيس النادي ومجلس الاداره الي جميع العاملين وجماهيره كعائله واحد".

الكابتن أحمد حجازي نجم مميز بأدائه الفني الرفيع وانضباطه، وروحه القتالية وإخلاصه للقميص الذي يرتديه، لذلك كان التجديد معه هدفاً رئيسياً من أهدافنا هذا الموسم التي وفقنا ولله الحمد في إتمامها بتجديد عقد الحاجز وبإذن الله سوف نواصل العمل للحفاظ على مكتسبات النادي ونجومه pic.twitter.com/rSq3jL4YkM — أحمد عصام كعكي (@Kaaki_ahmad) December 20, 2022

رئيس اتحاد جدة

وعلق أنمار الحائلي على تجديد عقد حجازي وقال عبر تويتر: "جمهورنا الغالي. أبشركم بأننا تمكنا من الحفاظ على أحد أهم المكتسبات لنادينا العريق، بالتجديد لحاجز الاتحاد "أحمد حجازي" حتى 2026، ونشكر له باسم جميع الاتحاديين حرصه على البقاء في صفوف العميد، ليسطر المزيد من الملاحم مع النمور، متمنين له ولزملائه التوفيق".

جمهورنا الغالي .. أبشركم بأننا تمكنا من الحفاظ على أحد أهم المكتسبات لنادينا العريق، بالتجديد لحاجز الاتحاد "أحمد حجازي" حتى ٢٠٢٦م بمشيئة الله، ونشكر له باسم جميع الاتحاديين حرصه على البقاء في صفوف العميد، ليسطر المزيد من الملاحم مع النمور، متمنين له ولزملائه التوفيق. pic.twitter.com/4gf0FAd39S — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) December 20, 2022

نائب رئيس اتحاد جدة

فيما قال أحمد كعكي نائب رئيس اتحاد جدة: "أحمد حجازي نجم مميز بأدائه الفني الرفيع وانضباطه، وروحه القتالية وإخلاصه للقميص الذي يرتديه، لذلك كان التجديد معه هدفاً رئيسياً من أهدافنا هذا الموسم التي وفقنا ولله الحمد في إتمامها بتجديد عقد الحاجز. بإذن الله سوف نواصل العمل للحفاظ على مكتسبات النادي ونجومه".

الكابتن أحمد حجازي نجم مميز بأدائه الفني الرفيع وانضباطه، وروحه القتالية وإخلاصه للقميص الذي يرتديه، لذلك كان التجديد معه هدفاً رئيسياً من أهدافنا هذا الموسم التي وفقنا ولله الحمد في إتمامها بتجديد عقد الحاجز وبإذن الله سوف نواصل العمل للحفاظ على مكتسبات النادي ونجومه pic.twitter.com/rSq3jL4YkM — أحمد عصام كعكي (@Kaaki_ahmad) December 20, 2022 وانضم أحمد حجازي إلى اتحاد جدة عام 2020 قادما من وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن ينضم بشكل كامل. صاحب الـ31 عاما شارك في 8 مباريات هذا الموسم رفقة الاتحاد. سجل فيهم هدفين. ويتزامل حجازي في اتحاد جدة مع طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر، ونور الدين البحار لاعب منتخب مصر للشباب. ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في الدوري السعودي هذا الموسم بعد مرور 8 مباريات، وبرصيد 18 نقطة. حجازي يعد أحد أفراد القوام الأساسي لمنتخب مصر، إذ يملك 78 مباراة دولية، سجل فيهم هدفين.