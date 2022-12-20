عبد الحفيظ: الإعلام المصري يمنح مساحة للحديث ضد الأهلي.. والجمهور يعرف قوته جيدا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - سيد عبد الحفيظ

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي رسالة قوية إلى وسائل الإعلام المصرية وذلك عقب فوز فريقه على فاركو في الدوري.

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عبر بث مباشر بصفحة الأهلي الرسمية: "مباراة فاركو كان بها تفاوت كبير في الأداء، البداية كانت جيدة وأهدرنا بعض الفرص السهلة ثم سجلنا الهدف وتعادلوا معنا والأداء تحول بعدها".

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وأضاف "الشوط الثاني كان هناك تسرع في اللعب والأفضل في المباراة كلها هو الفوز".

وواصل "في هذه الفترة المضغوطة الأهم هو أن تعبر كل مباراة بما فيها من أشياء جيدة وسيئة مثل لقاء فيوتشر السابق، ويجب غلق الصفحة تماما والتركيز فيما هو مقبل".

وأشار "في بعض الأوقات الأداء لا يرضينا ولكن في الإجمالي حققنا 7 انتصارات وتعادل وهذه نتائج جيدة".

وانتقل للحديث عن الإعلام قائلا: "الإعلام المصري يمنح المساحة لأشخاص ليس لها حق في المشاركة بكأس العالم للأندية للحديث عن البطولة وهم يعرفون اللوائح والقوانين التي تمنع ذلك".

وشدد "مع احترامي لنادي الرجاء المغربي فهم يتحدثون في أشياء ليس لهم حق فيها".

وأوضح "عندما لعب الأهلي نهائي إفريقيا ضد الوداد لا يوجد قناة مغربية أو برنامج استضاف أي طرف من الأهلي ليقول رأيه أو وجهة نظره".

وتعجب قائلا: "لا أعتب على الإعلام الرياضي لأن ما يحدث هو المعتاد ضد الأهلي منذ سنوات طويلة، عن طريق منح مساحة كبيرة جدا لهدم وتجريح رموز الأهلي".

وأردف "لكن في الإعلام المصري والمنظومة الإعلامية المصرية نمنح المساحة للحديث عن أمور محسومة وأشياء سلبية ليس وقتها أو مكانها".

وعاد للحديث عن الدوري قائلا: "لا يزال المشوار طويلا في الدوري، وفي يناير يجب أن نظهر أقوى وأشرس من ذلك لأن أكيد سيكون هناك تدعيمات قوية مع المجموعة الحالية من اللاعبين".

واستمر في تصريحاته "جمهور الأهلي لا يحتاج توصية أو نصائح من أحد، هو يعرف طريقه جيدا وأين هي قوته".

وعن الجمهور قال: "لا يوجد شخص هو صاحب النادي الأهلي، لا المدير الفني أو مدير الكرة أو مسؤول أو لاعب والجمهور هو قوة النادي".

وشرح "صاحب النادي هو المبادئ والأسس والنظام وكل من يأتي يتبع هذا النظام ويؤدي فترته ويرحل بعد أن يحصل على المقابل سواء كان المقابل مادي أو أدبي أو اجتماعي".

وأتم تصريحاته "الظروف تتغير في كل مباراة، اليوم تظهر بشكل جيد وغدا تظهر بشكل غير جيد، هذه هي كرة القدم وشاهدنا جميعا منتخب الأرجنتين يخسر أول مباراة أمام السعودية ثم يفوز بكأس العالم".

الأهلي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري
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