بهدف +97.. رأسية شريف تمنح الأهلي فوزا دراميا على فاركو

حقق الأهلي فوزا متأخرا على فاركو بهدفين لهدف في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

واستعاد الأهلي انتصاراته في الدوري بعدما تعادل في الجولة السابقة أمام فيوتشر بهدف لكل فريق.

واقتنص محمد شريف الفوز للأهلي في الدقيقة 97 من المباراة.

ليصل الأهلي إلى النقطة 22 في صدارة الدوري، وتوقف رصيد فاركو عند النقطة 7 في المركز العاشر.

ثنائية الأهلي سجلها كل من أحمد عبد القادر ومحمد شريف، وسجل هدف فاركو أحمد شريف.

وتعد المباراة هي الأولى لـ فاركو تحت قيادة إيهاب جلال الذي تولى المهمة الفنية خلفا للبرتغالي نونو ألميدا.

برونو سافيو مهاجم، وأفشة ومحمد هاني أساسيان أمام فاركو 📋🦅#في_الدوري pic.twitter.com/R1tKAyAUrX — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2022

وصف المباراة

بدأت المباراة بإصابة قوية لـ أحمد بحراوي لاعب فاركو بعد اصطدام مع محمد هاني ليسقط على الأرض ويدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

ومرت الدقائق الأولى بشكل هادئ إلى أن مرر أفشة الكرة إلى سافيو أمام المرمى، ليسدد في جسد الحارس ويهدر فرصة خطيرة.

ومن جديد أهدر الأهلي فرصة خطيرة بعدما توغل أفشة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت جوائر القائم.

وانفرد كريم فؤاد بالمرمى ليسدد ويتصدى له الحارس محمد سعيد، لترتد الكرة إلى عبد القادر الذي سدد وأبعدها الدفاع من على خط المرمى.

وأخيرا نجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30 بعد تمريرة من علي معلول وضعت أحمد عبد القادر في مواجهة المرمى ليضع الكرة في الشباك على يسار الحارس.

لكن فاركو رد سريعا في الدقيقة 35 بعدما اخترق أحمد شريف منطقة الجزاء وسدد على يسار محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول انفرد كريم فؤاد بالمرمى ووضع الكرة من أعلى الحارس لتصطدم في العارضة وترتد إلى برونو سافيو الذي تابعها في الشباك.

ولم يحتسب الحكم الهدف بسبب التسلل على كريم فؤاد.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

الشوط الثاني

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بهجوم قوي في محاولة لإحراز الهدف الثاني.

وانطلق كريم فؤاد من ناحية اليمين وسدد كرة قوية لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعدها.

ومن جديد مرر أفشة كرة إلى كريم فؤاد ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء كرة مرت جوار القائم.

وطالب الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط برونو سافيو داخل المنطقة لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

ودفع إيهاب جلال المدير الفني لفاركو بالثلاثي جيفيرسون وسوكاري ورزقي حمرون بدلا من أحمد بحراوي وشكري نجيب وجابر كامل.

ورد مارسيل كولر ودفع بالثلاثي حسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف بدلا من ديانج وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر.

وكاد حسام حسن أن يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية قوية لكن الحارس محمد سعيد تصدى لها واصطدمت في القائم وخرجت إلى ركنية في الدقيقة 79.

وأهدر فاركو فرصة خطيرة من ركلة ركنية قابلها عمرو جمال بتسديدة لكن الشناوي تصدى لها على مرتين.

وأجرى الأهلي آخر التغييرات بنزول حمدي فتحي وأكرم توفيق بدلا من السولية ومحمد هاني.

هدف قاتل

وفي الدقيقة 97 وأثناء ضغط الأهلي أرسل حسين الشحات عرضية قابلها برونو سافيو بضربة رأسية إلى محمد شريف الذي وضعها بالرأس في الشباك مسجلا هدف فوز الأهلي.

ليتنهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.