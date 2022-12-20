ماركا: إشبيلية سيعلن رحيل إيسكو خلال ساعات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

إيسكو - إشبيلية

انتهت رحلة إيسكو ألاركون سريعا مع إشبيلية بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

إيسكو

النادي : إشبيلية

إشبيلية

وانضم إيسكو إلى إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن إيسكو وإشبيلية توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد الذي تم توقيعه بينهما منذ 4 أشهر ونصف.

أخبار متعلقة:
رومانو: تمت.. كونيا إلى ولفرهامبتون 30 تهمة جديدة.. إيفان توني يواجه اتهامات جديدة بخصوص المراهانات مؤتمر فيريرا: الجزيري يعاني من الإرهاق.. وأردت تسديد ركلة الجزاء بدلا من زيزو سابع الراحلين.. إنبي يعلن إقالة أحمد كشري

وأوضحت ماركا أن إشبيلية سيعلن في الساعات القليلة المقبلة، وأن العقد الذي وقعه إيسكو مع النادي الأندلسي في 7 أغسطس الماضي لم يعد ساري المفعول.

وأشارت على أن الأمور بدأت تسير بشكل خاطئي مع إشبيلية منذ رحيل المدرب السابق للفريق جوليان لوبيتيجي.

الخلاف مع مونتشي

إيسكو دخل في نقاش حاد مع مونتشي المدير الرياضي لـ إشبيلية منذ أيام.

وذكر موقع Relevo الإسباني أن النقاش الحاد الذي ارتفعت فيه الأصوات بين الطرفين حدث خلال حديث لـ مونتشي مع اللاعبين في المدينة الرياضية.

وأوضح التقرير أنه بين ما قيل، فقد أوضح إيسكو أن حضوره إلى إشبيلية لم يكن لأجل مونتشي، وإنما بسبب ثقة جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق.

كما لم يستبعد إيسكو رحيله خلال يناير أثناء النقاش الحاد، رغم أن الأوضاع هدأت بعدها.

إيسكو (30 عامًا) انضم إلى إشبيلية مطلع الموسم الجاري في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وجاء إيسكو بطلب من لوبيتيجي الذي أشرف سابقًا على تدريبه في الفئات العمرية الصغرى لمنتخب إسبانيا وصولًا إلى المنتخب الأول، ثم في ريال مدريد لفترة قصيرة.

وخاض إيسكو 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.

واضطر إشبيلية إلى إقالة مديره الفني لوبيتيجي وتعويضه بالأرجنتيني خورخي سامباولي الذي حاول الاستفادة من إيسكو في مركز المهاجم الوهمي.

ويحتل إشبيلية المركز 18 في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة من انتصارين فقط و5 تعادلات و7 هزائم، ويواجه خطر الهبوط.

إيسكو إشبيلية
نرشح لكم
كأس كاراباو - نيوكاسل يعبر بورنموث بهدف عكسي.. وساوثامبتون يقلب النتيجة على لينكولن أوسيمين: لا أفكر في مغادرة نابولي خلال يناير مهاجم فولفسبورج: اللعب على حساب مرموش؟ أعتقد أنني المثالي في خطة الفريق تقرير: صراع فيالي مع السرطان يصل لمنحنى صعب حالة وحيدة تغير قرار بنزيمة بشأن الاعتزال الدولي ماركا: النصر السعودي ينتظر وصول رونالدو قبل نهاية 2022 ليكيب توضح مستقبل زيدان مع اقتراب استمرار ديشامب رفقة فرنسا سكاي: بايرن بدأ مفاوضاته من أجل ضم حارس سويسرا
أخر الأخبار
فيتوريا: صلاح بالنسبة لمصر مثل ميسي مع الأرجنتين 4 ساعة | الكرة المصرية
روي فيتوريا: المغرب لديه واقع مختلف.. و4 نقاط لحل أزمة الكرة المصرية 4 ساعة | الكرة المصرية
كأس كاراباو - نيوكاسل يعبر بورنموث بهدف عكسي.. وساوثامبتون يقلب النتيجة على لينكولن 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الكومي: أيمن الجمل أصبح هو المدير الفني لـ الإسماعيلي 5 ساعة | الكرة المصرية
حجازي: فخور بانتمائي لـ اتحاد جدة.. ولدينا هدف واضح 6 ساعة | المحترفون
أمير مرتضى: الزمالك صادفه سوء حظ .. وتعليق على طلب إمام عاشور تنفيذ ضربة الجزاء 6 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: الإعلام المصري يمنح مساحة للحديث ضد الأهلي.. والجمهور يعرف قوته جيدا 6 ساعة | الكرة المصرية
ماركا: إشبيلية سيعلن رحيل إيسكو خلال ساعات 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب