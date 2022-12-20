رومانو: تمت.. كونيا إلى ولفرهامبتون
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 22:37
كتب : FilGoal
أتم نادي ولفرهامبتون اتفاقه مع أتليتكو مدريد لضم اللاعب البرازيل ماتيوس كونيا، حسب تأكيدات فابريزيو رومانو.
ماتيوس كونيا
النادي : أتليتكو مدريد
واتفق ولفرهامبتون مع أتليتكو مدريد على انتقال اللاعب معارا مع إلزامية الشراء مقابل دفع 40-50 مليون يورو.
وحسم ولفز أيضا الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.
وتم الاتفاق على موعد الفحص الطبي للاعب مع تجهيز باقي الأمور الورقية.
وانتقل ابن الـ23 عاما إلى أتليتكو مدريد قادما من هيرتا برلين بعد تألقه في الأولمبياد صيف 2021.
وسجل كونيا سبعة أهداف وصنع ثمانية آخرين في 54 مباراة مع الفريق الإسباني.
ويتواجد ولفرهامبتون في المركز الأخير للدوري برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.
ويعود ولفز لمنافسات الدوري مجددا بمواجهة إيفرتون يوم 26 ديسمبر الجاري على ملعب جوديسون بارك.
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