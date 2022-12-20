30 تهمة جديدة.. إيفان توني يواجه اتهامات جديدة بخصوص المراهانات

وجه الاتحاد الإنجليزي 30 تهمة جديدة لإيفان توني مهاجم برينتفورد بخصوص خرق مزعوم لقواعد المراهنة بالاتحاد.

تم توجيه الاتهام في الأصل إلى إيفان توني في وقت سابق لأكثر من 232 خرقا مزعوما لقواعد الرهان في فترة أربع سنوات من قبل الاتحاد الإنجليزي في نوفمبر.

وتم إضافة 30 انتهاكً جديدا يُزعم أنها حدثت بين مارس 2017 وفبراير 2019.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي مساء الثلاثاء: "تم توجيه اتهام إلى إيفان توني بسوء السلوك فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد المراهنة بالاتحاد".

وأضاف "بالإضافة إلى التهم السابق، يُزعم أن مهاجم برينتفورد انتهك قاعدة E8 للاتحاد 30 مرة أخرى بين 14 مارس 2017 و 18 فبراير 2019".

ومنح الاتحاد إيفان توني مهلة حتى الأربعاء 4 يناير 2023 للرد.

وقال بيان من برينتفورد: "أبلغ الاتحاد الإنجليزي النادي أن إيفان توني قد تم اتهامه فيما يتعلق بانتهاكات إضافية مزعومة لقواعد المراهنة".

وأضاف "محادثاتنا الخاصة مع إيفان وممثليه القانونيين بشأن هذه المسألة مستمرة، ولن ندلي بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة".

وسجل توني (26 عاما) 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكنه غاب عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

ويعود برينتفورد للعب في الدوري بعد نهاية كأس العالم يوم 26 ديسمبر بمواجهة توتنام.