مؤتمر فيريرا: الجزيري يعاني من الإرهاق.. وأردت تسديد ركلة الجزاء بدلا من زيزو

شدد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على أهمية النقاط الثلاث التي حققها فريقه على حساب حرس الحدود.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثامنة من الدوري على استاد القاهرة الدولي.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "حققنا فوزا هاما ولم يستقبل مرمانا أهدافا ما يمنح اللاعبين الثقة اللازمة خلال المباريات المقبلة. مازال أمامنا بعض الوقت وعمل جماعي من أجل أن يفهم كل اللاعبين طريقة اللاعب وهذا الأهم بالنسبة لنا".

وأضاف "تسلسل المباريات والوقت القليل بين المباريات يجعلنا نتجه لمداورة اللاعبين وتجنب الإصابات ومنح لاعبين جدد الفرصة كاملة وهذا ما يجعلنا ندفع الثمن في بعض الأوقات".

وتابع "أضافنا فوزا جديدا وبات بيننا وبين متصدر الدوري نقطتين فقط. نحن في الجولة الثامنة وتعادلنا في مباراتين وهذا الامر لابد ألا يتكرر، لأن الزمالك لا يصح أن يستهتر أو يتساهل خلال المباريات".

وشدد "واجهنا صعوبات في الشوط الأول من مباراة اليوم ومع ظهور المساحات في الشوط الثاني وتقدم فريق حرس الحدود للهجوم استفدنا من ذلك وحققنا نتيجة جيدة".

وواصل "سيف الدين الجزيري يعاني من الإرهاق وكذلك سامسون أكينيولا لم يصل إلى الجاهزية البدنية ويحتاج بعض الوقت للدخول وسط المجموعة، فيما يملك يوسف حسن صاحب الـ 19 عاما قوة بدنية ويحتاج للحصول على الفرصة، كل هذه الأمور نضعها في حساباتنا في ظل ضغط المباريات".

وأوضح "رغبة إمام عاشور في تسديد ركلة الجزاء؟ أي لاعب يرغب في التسديد خاصة إذا كانت النتيجة جيدة، إذا أُتيحت لي الفرصة شخصيا للتسديد كنت سأفعل ذلك، لكن هناك تسلل في التسديد وإمام عاشور سيأتي دوره وكذلك روقا (محمد أشرف)".

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 20 بفارق نقطتين أقل عن الأهلي المتصدر.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عن 3 نقاط في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة.

فيما يلعب حرس الحدود ضد البنك الأهلي يوم السبت المقبل بالجولة ذاتها.