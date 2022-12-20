مؤتمر كولر: لهذا السبب سافيو لعب كمهاجم.. ونمر بفترة ضغط غير طبيعية

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سبب اعتماده على البرازيلي برونو سافيو في مركز المهاجم الصريح أمام فاركو.

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد وأهدرنا عدة فرص والخطورة كانت لنا وتقدمنا في النتيجة".

وأضاف "المشكلة في الشوط الأول كانت أننا أهدرنا العديد من الأهداف وكان مفرتض أن نتقدم بنتيجة كبيرة".

وواصل "للأسف أول فرصة ذهب بها فاركو على المرمى سجل منها هدف التعادل والمعروف أن من يهدر الفرص يستقبل الأهداف".

وأكمل "فاركو طوال المباراة لم يسدد سوى مرتين فقط علينا، الشوط الثاني تابعنا الضغط وحاولنا خلق الفرص مع الحذر من مرتدات فاركو".

وأشار "الشيء الأجمل هو أن الفريق حتى الثانية الأخيرة كان يصدق أنه سيحقق الفوز".

وأوضح "التبديلات ساعدتنا كثيرا في تحقيق الانتصار ودائما ما أقول لفريق الأهم هو الفوز سواء جاء في الثانية الأولى أو في الدقيقة 96".

وأكد "بالتأكيد الأفضل للجهاز الفني أن تنهي المباراة مبكرا حتى لا تظل متوترا للدقيقة الأخيرة".

وفسر "برونو سافيو لعب قبل الانضمام للأهلي في مركز المهاجم، ولذلك كنت أريد تجربته في الملعب مع أفشة".

واستمر في تصريحاته "حسام حسن لم يحصل على فرصة للمشاركة في الفترة الماضية ولعب عدة دقائق في مركز الجناح، ولكنه يؤدي في التدريبات بقوة واستحق أن يلعب وشارك وساعدنا في تحقيق الانتصار رفقة محمد شريف".

وأردف "أمامنا فترة ضغط مباريات غير طبيعية، سنلعب في ديسمبر ويناير وفبراير ومارس بمعدل كل 3 أيام مباراة، ولن يصلح أن نلعب بعدد قليل من اللاعبين لذلك أريد أن أجعل كل اللاعبين في حالة جاهزية وأن يكون أي تشكيل لا يوجد به فوارق بين اللاعبين".

وأتم تصريحاته "محمد شريف لديه ميزة أنه يلعب بقدميه ونحن لا نمتلك لاعبين في مركز الجناح يلعبون بالقدم اليسرى، ولذلك يمثل أحد الحلول بالنسبة للفريق واستطاع تسجيل هدف الفوز".

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