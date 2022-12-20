مدافع سيتي: غيابات ليفربول؟ لديهم العديد من اللاعبين الرائعين

يرى سيرجيو جوميز مدافع مانشستر سيتي أن غياب بعض لاعبي ليفربول عن المشاركة في صدام الفريقين يوم الخميس لن يؤثر على أداء رجال يورجن كلوب أمام الفريق السماوي.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.

وقال جوميز عن غيابات الحمر المحتملة: "ليفربول لديه العديد من اللاعبين الرائعين والجميع يعلم مدى قوتهم".

وواصل "اللعب ضد فريق بهذه القوة هو شيء رائع لكرة القدم في إنجلترا لكننا نركز على أسلوبنا في اللعب".

وتابع في تصريحات نشرها موقع ناديه "نعلم أنه إذا فزنا سوف نقترب من تحقيق هدفنا في هذه البطولة".

ومن المرجح أن يشارك اللاعب الشاب في اللقاء لعدم جاهزية معظم مدافعي سيتي بسبب عودتهم المتأخرة بعد المشاركة في كأس العالم 2022.

وأضاف "اللاعبون الذين كانوا في معسكر أبو ظبي أتيحت لهم الفرصة للاستعداد للمباريات القادمة، لكن بالنسبة لبعض اللاعبين اللذين شاركوا في المونديال قد يكون لديهم فرصة أقل".

وغاب 14 لاعبا عن مواجهة سيتي الودية ضد جيرونا نظرا لمشاركتهم في مونديال قطر مع منتخباتهم.

وأشار الإسباني "نحتاج جميع لاعبي الفريق ونأمل أن يكونوا مستعدين للمشاركة بعد العودة من كأس العالم، أشعر أنني مستعد للعب وأتمنى أن ألعب دورا هاما في الفريق".

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عقب لقاء الخميس، سيلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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