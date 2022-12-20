مدافع سيتي: غيابات ليفربول؟ لديهم العديد من اللاعبين الرائعين

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

فان دايك مع إرلينج هالاند - ليفربول ضد مانشستر سيتي

يرى سيرجيو جوميز مدافع مانشستر سيتي أن غياب بعض لاعبي ليفربول عن المشاركة في صدام الفريقين يوم الخميس لن يؤثر على أداء رجال يورجن كلوب أمام الفريق السماوي.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط بعد 4 أيام من نهاية كأس العالم.

وقال جوميز عن غيابات الحمر المحتملة: "ليفربول لديه العديد من اللاعبين الرائعين والجميع يعلم مدى قوتهم".

أخبار متعلقة:
مدافع سيتي الشاب: مواجهة صلاح ستجعلني لاعبا أفضل محرز يتحدث عن صعوبة مواجهة ليفربول في مختلف البطولات ليفربول وسيتي يوجهان رسالة تحذيرية لجماهيرهما قبل صدام الخميس أوسيمين: لا أفكر في مغادرة نابولي خلال يناير

وواصل "اللعب ضد فريق بهذه القوة هو شيء رائع لكرة القدم في إنجلترا لكننا نركز على أسلوبنا في اللعب".

وتابع في تصريحات نشرها موقع ناديه "نعلم أنه إذا فزنا سوف نقترب من تحقيق هدفنا في هذه البطولة".

ومن المرجح أن يشارك اللاعب الشاب في اللقاء لعدم جاهزية معظم مدافعي سيتي بسبب عودتهم المتأخرة بعد المشاركة في كأس العالم 2022.

وأضاف "اللاعبون الذين كانوا في معسكر أبو ظبي أتيحت لهم الفرصة للاستعداد للمباريات القادمة، لكن بالنسبة لبعض اللاعبين اللذين شاركوا في المونديال قد يكون لديهم فرصة أقل".

وغاب 14 لاعبا عن مواجهة سيتي الودية ضد جيرونا نظرا لمشاركتهم في مونديال قطر مع منتخباتهم.

وأشار الإسباني "نحتاج جميع لاعبي الفريق ونأمل أن يكونوا مستعدين للمشاركة بعد العودة من كأس العالم، أشعر أنني مستعد للعب وأتمنى أن ألعب دورا هاما في الفريق".

عقب لقاء الخميس، سيلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

ليفربول مانشستر سيتي سيرجيو جوميز
نرشح لكم
رومانو: تمت.. كونيا إلى ولفرهامبتون 30 تهمة جديدة.. إيفان توني يواجه اتهامات جديدة بخصوص المراهانات أثليتك: مانشستر يونايتد يمدد عقود رباعي الفريق مدافع سيتي الشاب: مواجهة صلاح ستجعلني لاعبا أفضل صن: أرسنال يكثف جهوده لتمديد عقد ساكا ليفربول وسيتي يوجهان رسالة تحذيرية لجماهيرهما قبل صدام الخميس محرز يتحدث عن صعوبة مواجهة ليفربول في مختلف البطولات محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول
أخر الأخبار
فيتوريا: صلاح بالنسبة لمصر مثل ميسي مع الأرجنتين 3 ساعة | الكرة المصرية
روي فيتوريا: المغرب لديه واقع مختلف.. و4 نقاط لحل أزمة الكرة المصرية 3 ساعة | الكرة المصرية
كأس كاراباو - نيوكاسل يعبر بورنموث بهدف عكسي.. وساوثامبتون يقلب النتيجة على لينكولن 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الكومي: أيمن الجمل أصبح هو المدير الفني لـ الإسماعيلي 4 ساعة | الكرة المصرية
حجازي: فخور بانتمائي لـ اتحاد جدة.. ولدينا هدف واضح 5 ساعة | المحترفون
أمير مرتضى: الزمالك صادفه سوء حظ .. وتعليق على طلب إمام عاشور تنفيذ ضربة الجزاء 5 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: الإعلام المصري يمنح مساحة للحديث ضد الأهلي.. والجمهور يعرف قوته جيدا 5 ساعة | الكرة المصرية
ماركا: إشبيلية سيعلن رحيل إيسكو خلال ساعات 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب