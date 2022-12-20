انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(2) الأهلي.. فوز قاتل للأحمر

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف

ق 97: جووووووول الهدف الثاني للأهلي عن طريق محمد شريف

ق 86: نزول حمدي فتحي وأكرم توفيق بدلا من السولية وهاني

ق 86: الثاني يضيع على فاركو

ق 79: رأسية من حسام حسن يبعدها الحارس ببراعة

ق 76: نزول حسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف بدلا من أليو ديانج وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر

ق 70: نزول جيفيرسون وسوكاري ورزقي حمرون وخروج بحراوي وشكري نجيب وجابر كامل

ق 65: مطالبات بضربة جزاء للأحمر

ق 62: تسديدة قوية من كريم فؤاد تمر جوار القائم بعد عرضية أفشة

ق 47: انطلاقة من كريم فؤاد والدفاع يبعد الكرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: هدف غير محتسب للأهلي

ق 35: جوووول التعادل أحمد شريف

ق 30: جوووول أحمد عبد القادر والأول

ق 27: تسديدة من عبد القادر بعد ركلة حرة نفذها معلول والدفاع يبعدها

ق 26: فرصة مهدرة على مرتين من كريم فؤاد وأحمد عبد القادر

ق 24: أفشة يهدر فرصة خطيرة

ق 20: فرصة مهدرة أمام المرمى من سافيو بعد تمريرة أفشة

ق 2: إصابة قوية لـ أحمد بحراوي لاعب فاركو بعد اصطدام مع محمد هاني

انطلاق المباراة