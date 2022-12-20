انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(2) الأهلي.. فوز قاتل للأحمر
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري والتي تقام على استاد برج العرب.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف
ق 97: جووووووول الهدف الثاني للأهلي عن طريق محمد شريف
ق 86: نزول حمدي فتحي وأكرم توفيق بدلا من السولية وهاني
ق 86: الثاني يضيع على فاركو
ق 79: رأسية من حسام حسن يبعدها الحارس ببراعة
ق 76: نزول حسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف بدلا من أليو ديانج وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر
ق 70: نزول جيفيرسون وسوكاري ورزقي حمرون وخروج بحراوي وشكري نجيب وجابر كامل
ق 65: مطالبات بضربة جزاء للأحمر
ق 62: تسديدة قوية من كريم فؤاد تمر جوار القائم بعد عرضية أفشة
ق 47: انطلاقة من كريم فؤاد والدفاع يبعد الكرة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 45: هدف غير محتسب للأهلي
ق 35: جوووول التعادل أحمد شريف
ق 30: جوووول أحمد عبد القادر والأول
ق 27: تسديدة من عبد القادر بعد ركلة حرة نفذها معلول والدفاع يبعدها
ق 26: فرصة مهدرة على مرتين من كريم فؤاد وأحمد عبد القادر
ق 24: أفشة يهدر فرصة خطيرة
ق 20: فرصة مهدرة أمام المرمى من سافيو بعد تمريرة أفشة
ق 2: إصابة قوية لـ أحمد بحراوي لاعب فاركو بعد اصطدام مع محمد هاني
انطلاق المباراة