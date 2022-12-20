أثليتك: مانشستر يونايتد يمدد عقود رباعي الفريق

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 16:40

كتب : FilGoal

فولام × مانشستر يونايتد

قرر مانشستر يونايتد تفعيل بند التمديد لعام إضافي لرباعي الفريق: ماركوس راشفورد وفريد ودييجو دالوت ولوك شاو.

وتنتهي عقود الرباعي في يونيو المقبل، ويحق لهم التفاوض مع أي ناد أخر بدءً من يناير.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فإن مانشستر يونايتد يحرص على مد تعاقد الرباعي لعام إضافي خوفا من رحيلهم مجانا في الصيف المقبل.

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وفي الوقت ذاته، يسعى مانشستر يونايتد لإبرام عقد جديد مع دافيد دي خيا الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل كذلك.

ويعمل مانشستر يونايتد على تقليل راتب دي خيا لذلك لن يمدد عقده لعام إضافي بل إبرام اتفاقا جديدا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي غدا الأربعاء في كأس رابطة الدوري الإنجليزي في العاشرة مساءً.

فيما تستأنف مباريات الدوري الإنجليزي بداية من الأسبوع المقبل في جولة البوكسينج داي.

ويلتقي الشياطين الحمر مع نوتنجهام فورست في 27 ديسمبر خلال منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد فريد راشفورد شاو دالوت
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