"لسه نمر".. حجازي اتحاداوي حتى 2026

لم تنته رحلة أحمد حجازي داخل السعودية، إذ سيستمر رفقة نادي الاتحاد لثلاثة أعوام مقبلة.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تمديد تعاقد أحمد حجازي نجم الدفاع المصري للفريق، حتى عام 2026.

وقال حجازي خلال فيديو إعلان تجديده: "توقيعي لنادي الاتحاد، واستقبال الجماهير، وهدفي الأول. كلها لحظات مستحيل أن أنساها".

وأضاف "منذ يومي الأول هنا أشعر بأنني في بيتي. واليوم سنكمل مشوارنا سويا".

حجازي " لسه " نمر .. 🐅 pic.twitter.com/4AJcDSUpwe — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 20, 2022

وانضم أحمد حجازي إلى اتحاد جدة عام 2020 قادما من وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن ينضم بشكل كامل.

صاحب الـ31 عاما شارك في 8 مباريات هذا الموسم رفقة الاتحاد. سجل فيهم هدفين.

ويتزامل حجازي في اتحاد جدة مع طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر، ونور الدين البحار لاعب منتخب مصر للشباب.

ويحتل اتحاد جدة المركز الخامس في الدوري السعودي هذا الموسم بعد مرور 8 مباريات، وبرصيد 18 نقطة.

حجازي يعد أحد أفراد القوام الأساسي لمنتخب مصر، إذ يملك 78 مباراة دولية، سجل فيهم هدفين.