تشكيل الأهلي – برونو سافيو مهاجم.. وأفشة أساسي أمام فاركو

يقود برونو سافيو هجوم الأهلي كمهاجم صريح لأول مرة، فيما يبدأ محمد مجدي "أفشة" كأساسي بعد تعرضه لغرامة مالية.

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو بعد قليل في بطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي شهد تواجد برونو سافيو كمهاجم صريح لأول مرة، فيما يبدأ أفشة كأساسي تحت المهاجم.

ويبدأ محمد هاني كظهير أيمن على حساب أكرم توفيق لأول مرة كأساسي هذا الموسم، ويعود للمشاركة منذ مباراة الداخلية في الجولة الثالثة يوم 2 نوفمبر الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني. – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهما: كريم فؤاد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر.

الهجوم: برونو سافيو.

ويتواجد أكرم توفيق على دكة البدلاء بعدما بدأ هاني على حسابه كظهير أيمن.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة – أكرم توفيق.

الوسط: حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد فخري – أحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: محمد شريف – حسام حسن.

ويلعب الأهلي مع فاركو بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.