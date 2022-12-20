مدافع سيتي الشاب: مواجهة صلاح ستجعلني لاعبا أفضل

تحدث ريكو لويس مدافع مانشستر سيتي الشاب حول إمكانية مواجهة محمد صلاح حين يلتقي الفريقان يوم الخميس في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

ومن المرجح أن يشارك اللاعب الشاب في اللقاء لعدم جاهزية معظم مدافعي سيتي بسبب عودتهم المتأخرة بعد المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال لويس في تصريحات نشرتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز: "عليك فقط مواجهة التحدي كما يأتي. إذا لعبت سأفعل أفضل ما بوسعي، هذا كل ما يمكنني فعله".

وعن إمكانية مواجهة محمد صلاح، أوضح "اللعب ضد نجوم مثله سيجعلني لاعبا أفضل، إذا لعبت جيدًا أو عانيت فسأتعلم بغض النظر عما يحدث".

في الشهر الماضي، وعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعبه الشاب ريكو لويس بالتواجد مع الفريق في كل مباراة بعد تألقه أمام إشبيلية.

خريج أكاديمية سيتي سجل هدفا أمام إشبيلية ليصبح أصغر من هز الشباك في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و346 يوما.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه وقتها: "ريكو ذكي جدا، ولعب بشكل جيد حقا".

وأضاف "إذا قلت شيئا له لا يحتاج للتدرب كثيرا فهو يعلم ماذا سيحدث في المباراة".

وأكمل "نراه يوميا، لا نقدم هدايا هنا، ليس فقط لأنه من الأكاديمية فهو سيلعب، يجب أن تعمل لذلك".

وتابع "رأيناه في اليوم الأول استعدادا للموسم الجديد عندما شارك لدقائق قليلة ضد بايرن ميونيخ، وخلال تدريبات الفريق، نشعر بأنه لديه شيئا مميزا".

اللاعب الشاب جلس على مقاعد البدلاء في الفريق الأول لسيتي في عدة مناسبات هذا الموسم.

واستمر جوارديولا "لديه الرغبة أن يكون أفضل ويمكنه التحسن ولكن هذا طبيعي فهو يبلغ من العمر 17 عاما".

وواصل "هو يبلغ من العمر 17 عاما ويحتاج إلى الوقت بالتأكيد، لذلك لن نضغط عليه لكنه سيأتي معنا في كل مباراة".

وأتم "الموسم طويل وسيبدأ كأس رابطة المحترفين، ويمكن أن تحدث الإصابات، إذا تعين عليه المشاركة نثق بإنه مستعد".

وأصبح لويس أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا، متفوقا على كريم بنزيمة الذي كان أصغر من يهز الشباك بعمر 17 عاما و352 يوما.

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