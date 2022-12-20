مدافع سيتي الشاب: مواجهة صلاح ستجعلني لاعبا أفضل

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 15:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ومانشستر سيتي

تحدث ريكو لويس مدافع مانشستر سيتي الشاب حول إمكانية مواجهة محمد صلاح حين يلتقي الفريقان يوم الخميس في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

ومن المرجح أن يشارك اللاعب الشاب في اللقاء لعدم جاهزية معظم مدافعي سيتي بسبب عودتهم المتأخرة بعد المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال لويس في تصريحات نشرتها جريدة مانشستر إيفنينج نيوز: "عليك فقط مواجهة التحدي كما يأتي. إذا لعبت سأفعل أفضل ما بوسعي، هذا كل ما يمكنني فعله".

أخبار متعلقة:
مهاجم فولفسبورج: اللعب على حساب مرموش؟ أعتقد أنني المثالي في خطة الفريق أمرابط: وضعنا الكرة الإفريقية على الخريطة ووحدنا العالم العربي سكاي: بايرن بدأ مفاوضاته من أجل ضم حارس سويسرا السنغال تنفي نيتها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025

وعن إمكانية مواجهة محمد صلاح، أوضح "اللعب ضد نجوم مثله سيجعلني لاعبا أفضل، إذا لعبت جيدًا أو عانيت فسأتعلم بغض النظر عما يحدث".

في الشهر الماضي، وعد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعبه الشاب ريكو لويس بالتواجد مع الفريق في كل مباراة بعد تألقه أمام إشبيلية.

خريج أكاديمية سيتي سجل هدفا أمام إشبيلية ليصبح أصغر من هز الشباك في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و346 يوما.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه وقتها: "ريكو ذكي جدا، ولعب بشكل جيد حقا".

وأضاف "إذا قلت شيئا له لا يحتاج للتدرب كثيرا فهو يعلم ماذا سيحدث في المباراة".

وأكمل "نراه يوميا، لا نقدم هدايا هنا، ليس فقط لأنه من الأكاديمية فهو سيلعب، يجب أن تعمل لذلك".

وتابع "رأيناه في اليوم الأول استعدادا للموسم الجديد عندما شارك لدقائق قليلة ضد بايرن ميونيخ، وخلال تدريبات الفريق، نشعر بأنه لديه شيئا مميزا".

اللاعب الشاب جلس على مقاعد البدلاء في الفريق الأول لسيتي في عدة مناسبات هذا الموسم.

LEVEL BEST: Rico Lewis fires home to draw City level

واستمر جوارديولا "لديه الرغبة أن يكون أفضل ويمكنه التحسن ولكن هذا طبيعي فهو يبلغ من العمر 17 عاما".

وواصل "هو يبلغ من العمر 17 عاما ويحتاج إلى الوقت بالتأكيد، لذلك لن نضغط عليه لكنه سيأتي معنا في كل مباراة".

وأتم "الموسم طويل وسيبدأ كأس رابطة المحترفين، ويمكن أن تحدث الإصابات، إذا تعين عليه المشاركة نثق بإنه مستعد".

وأصبح لويس أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا، متفوقا على كريم بنزيمة الذي كان أصغر من يهز الشباك بعمر 17 عاما و352 يوما.

ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح ريكو لويس بيب جوارديولا
نرشح لكم
رومانو: تمت.. كونيا إلى ولفرهامبتون 30 تهمة جديدة.. إيفان توني يواجه اتهامات جديدة بخصوص المراهانات مدافع سيتي: غيابات ليفربول؟ لديهم العديد من اللاعبين الرائعين أثليتك: مانشستر يونايتد يمدد عقود رباعي الفريق صن: أرسنال يكثف جهوده لتمديد عقد ساكا ليفربول وسيتي يوجهان رسالة تحذيرية لجماهيرهما قبل صدام الخميس محرز يتحدث عن صعوبة مواجهة ليفربول في مختلف البطولات محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول
أخر الأخبار
فيتوريا: صلاح بالنسبة لمصر مثل ميسي مع الأرجنتين 3 ساعة | الكرة المصرية
روي فيتوريا: المغرب لديه واقع مختلف.. و4 نقاط لحل أزمة الكرة المصرية 3 ساعة | الكرة المصرية
كأس كاراباو - نيوكاسل يعبر بورنموث بهدف عكسي.. وساوثامبتون يقلب النتيجة على لينكولن 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الكومي: أيمن الجمل أصبح هو المدير الفني لـ الإسماعيلي 4 ساعة | الكرة المصرية
حجازي: فخور بانتمائي لـ اتحاد جدة.. ولدينا هدف واضح 5 ساعة | المحترفون
أمير مرتضى: الزمالك صادفه سوء حظ .. وتعليق على طلب إمام عاشور تنفيذ ضربة الجزاء 5 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: الإعلام المصري يمنح مساحة للحديث ضد الأهلي.. والجمهور يعرف قوته جيدا 5 ساعة | الكرة المصرية
ماركا: إشبيلية سيعلن رحيل إيسكو خلال ساعات 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 4 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب