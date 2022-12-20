السنغال تنفي نيتها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

حفل الختام كأس أمم إفريقيا

نفى الاتحاد السنغالي لكرة القدم نية البلاد في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025.

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الشهر قبل الماضي باب الترشح لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

ونشر موقع سينيجو بيانا أصدره الاتحاد السنغالي لكرة القدم وجاء فيه "السلطات الرياضية السنغالية تركز حاليًا على بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء البلاد من أجل التمكن من استضافة مسابقة قارية كبرى في المستقبل القريب".

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ولم تعلن أي دولة تقديم ملف استضافة البطولة بشكل رسمي قبل الموعد النهائي الجمعة الماضي سوى الجزائر.

فيما تشير تقارير إلى أن جنوب إفريقيا تقدمت بملف من أجل التنظيم، وهناك أيضا أنباء عن ملف مشترك بين نيجيريا وبنين.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد التقدم لطلب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد في بداية أكتوبر الماضي.

وأرسل كاف مواعيد تقديم طلب استضافة أمم إفريقيا 2025 إلى الاتحادات الأعضاء.

وجاء الجدول الزمني بخصوص أمم إفريقيا 2025 كالآتي:

- 11 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لتقديم الاتحادات اهتمامها بتنظيم البطولة.

- 16 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لـ كاف لإرسال المستندات الخاصة للدول المهتمة بتنظيم البطولة.

- 16 ديسمبر 2022: الموعد النهائي للاتحاد المتقدمة بطلب استضافة البطولة لإرسال الضمانات الحكومية والموافقات لكل مدينة ستشارك في التنظيم.

- 5 إلى 25 يناير 2023: زيارة تفتيشية للدول المتقدمة.

- 10 فبراير: الإعلان عن الدولة المنظمة عن طريق اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

السنغال كأس أمم إفريقيا 2025 الجزائر
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