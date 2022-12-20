صن: أرسنال يكثف جهوده لتمديد عقد ساكا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بالهدف أمام ولفرهامبتون

يكثف نادي أرسنال جهوده من أجل تجديد عقد نجمه الشاب بوكايو ساكا خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط ساكا بعقد مع أرسنال ينتهي في يونيو 2024.

وبحسب "ذا صن" فإن أرسنال يريد العمل على إنهاء تمديد عقد ساكا بحلول نهاية العام الجاري 2022.

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وعاد الثنائي الإنجليزي ساكا وأرون رامسيل إلى أرسنال بداية الأسبوع الحالي بحسب ذا صن.

وكان منتخب إنجلترا ودع منافسات كأس العالم بعد الخسارة أمام فرنسا في ربع النهائي.

وشارك ساكا مع الأسود الثلاثة في جميع مباريات كأس العالم 2022، وسجل 3 أهداف وصنع أخر.

وخاض صاحب الـ21عاما مع أرسنال الموسم الحالي قبل التوقف 26 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المركز الثاني.

ويواجه أرسنال نظيره وست هام يونايتد في البوكسينج داي في 26 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال بوكايو ساكا كأس العالم الدوري الإنجليزي
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