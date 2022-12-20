تشكيل الإسماعيلي - عودة النقاز ومدبولي وصالح جمعة أمام إنبي

عاد صالح جمعة وحمدي النقاز وأحمد مدبولي لتشكيل الإسماعيلي الأساسي أمام إنبي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الفريق البترولي في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل الدراويش:

حارس المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حمدي النقاز

خط الوسط: محمد حسن – صالح جمعة – عمر الوحش

خط الهجوم: ياو أنور – باسم مرسي - أحمد مدبولي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عادل عبد المنعم - عصام صبحي - محمد نصر - أحمد محسن - محمد بيومي - محمود الشبراوي - محمد مخلوف - عماد حمدي - فراس شواط.

ويأمل الإسماعيلي في تحقيق أول انتصار له في الدوري الموسم الجاري بعد 7 جولات دون فوز.

ويحتل الدراويش المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم.

فيما يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.