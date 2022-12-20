ماركا: النصر السعودي ينتظر وصول رونالدو قبل نهاية 2022

ينتظر نادي النصر السعودي وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل نهاية العام الجاري 2022 من أجل الانضمام لصفوف الفريق.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر النصر

وسبق أن نفى رونالدو حقيقة انضمامه لصفوف النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البرتغالي وصل إلى دبي في الإمارات وفي انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية.

وينتظر مسؤولو النصر المهاجم البرتغالي في الرياض من أجل التوقيع على عقود حتى 2025.

وأشار التقرير أن السعودية تعتبر توقيع رونالدو من شأنه أن يضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم كأس العالم 2030 في الأفق.

ويتواجد رونالدو حاليا في دبي لقضاء إجازة مع أسرته وهو تكرر في السنوات الأخيرة.

وسبق أن ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب في صفوفه بدايةً من 1 يناير بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

وسيحصل رونالدو على راتب سنوي هائل يشمل مزايا إعلانية كبيرة، ليصل مجموع ما يتقاضاه في الموسم إلى حوالي 200 مليون يورو وفقًا للصحيفة الإسبانية.

وفسخ رونالدو عقده مؤخرًا مع مانشستر يونايتد بعد أن دخل في خلافات طاحنة مع الإدارة والجهاز الفني.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 8 جولات، خلف الشباب المتصدر بـ 22 نقطة.

ويشرف الفرنسي رودي جارسيا على تدريب النصر، ويلعب في صفوفه الكاميروني فينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا حارس مرمى منتخب كولومبيا، و الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع أوليمبيك مارسيليا السابق.

ويضم الجهاز الفني للنصر 8 أفراد برتغاليين، بالإضافة إلى 3 آخرين في فريق تحت 20 عامًا.

ولم يسبق للنصر التتويج بدوري أبطال آسيا، إذ اكتفى بالتتويج بكأس الكؤوس الآسيوية 1998، وبكأس السوبر الآسيوي في نفس العام، ليمثّل آسيا في كأس العالم للأندية 2000 وينال لقب العالمي.