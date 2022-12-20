ليفربول وسيتي يوجهان رسالة تحذيرية لجماهيرهما قبل صدام الخميس

وجه ليفربول ومانشستر سيتي رسالة تحذيرية لجماهيرهما قبل صدام الخميس بين الفريقين في كأس رابطة المحترفين، حسب جريدة ميرور.

ويحل ليفربول ضيفا على سيتي في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد مع استئناف النشاط عقب التوقف بسبب كأس العالم.

وذكرت ميرور أن الرسالة تدعو المشجعين من كلا الجانبين إلى نبذ السلوك غير المقبول الذي أفسد المباريات الأخيرة بين الطرفين.

وتضمن نص الرسالة "نحن ملتزمون بالتعامل مع السلوكيات غير المقبولة وسنتخذ الإجراءات من خلال إصدار حظر لأولئك الذين يتبين أنهم متورطون في أي سلوك غير مقبول".

الخطاب جاء بتوقيع فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لسيتي ونظيره في ليفربول بيلي هوجان، حسب التقرير.

وحثت الرسالة جماهير الفريقين على الإبلاغ عن أي حوادث يرونها في ملعب الاتحاد، مع مطالبة الجانبين بالهدوء مع استئناف المنافسات بعد استراحة كأس العالم.

وشهدت المواجهات الأخيرة بين ليفربول وسيتي عدة تجاوزات من جماهير كل فريق نحو الخصم.

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عقب لقاء الخميس، سيلعب ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري يوم الاثنين، ويحل سيتي ضيفا على ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن توتنام صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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