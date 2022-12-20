محرز يتحدث عن صعوبة مواجهة ليفربول في مختلف البطولات

يتوقع رياض محرز جناح مانشستر سيتي ألا تختلف مواجهة ليفربول في كأس رابطة المحترفين يوم الخميس عن صدامات الحمر مع الفريق السماوي في مختلف البطولات.

ويعود الفريقان لاستئناف نشاطهما بعد فترة توقف طويلة بسبب كأس العالم 2022 بالصدام في دور الـ16 من كأس الرابطة على ملعب الاتحاد.

وقال محرز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مواجهة ليفربول تكون دائما صعبة فهم فريق جيد حقا".

وأضاف "يا لها من مباراة قوية نبدأ بها النصف الثاني من الموسم بعد نهاية التوقف بسبب كأس العالم".

وتابع "علينا أن نكون مستعدين للعب حتى نتمكن من إظهار أفضل ما لدينا، نأمل أن نلعب مباراة جيدة ونتأهل إلى الدور التالي".

وأكمل "توجنا بهذه البطولة ثلاث مرات منذ انضمامي للنادي، لذلك فهو دائما شعور رائع، كما توجنا مرتين في تلك المواسم بالدوري الإنجليزي أيضا".

توج الفريق السماوي بكأس الرابطة 4 مرات في السنوات الـ5 الأخيرة، فيما حصل ليفربول على الكأس الموسم الماضي بعد الفوز على تشيلسي في ويمبلي.

وواصل الجزائري "كنا سعداء بالفوز على تشيلسي في الدور الماضي ونأمل أن نستمر بقدر ما نستطيع، إنها بطولة مهمة ونريد أن نلعب بشكل جيد في كل مباراة وكل مسابقة".

ستكون مواجهة الخميس بداية جدول مزدحم لسيتي، حيث سيخوض الفريق 8 مباريات في كأس الرابطة والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي قبل نهاية يناير.

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