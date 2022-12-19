محمود عبد العاطي: يمهنا تحقيق الفوز مع الأداء الجيد.. والكونفدرالية هدفنا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

محمود عبد العاطي لاعب بيراميدز

شدد محمود عبد العاطي لاعب وسط بيراميدز على أن فريقه يسعى للفوز في مباريات الدوري مع تحقيق الأداء الجيد.

وفاز بيراميدز على أسوان بثنائية مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العاطي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "يهمنا تحقيق الفوز وحصد النقاط مع الأداء الجيد".

أخبار متعلقة:
بتهمة التزوير.. كاف يعلن إيقاف مصطفى حجي لمدة 5 سنوات اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود طارق مجدي حكما لمباراة فاركو والأهلي

وأضاف "أسوان فريق جيد ويقدم مستوى جيد في المباريات السابقة ودرسناهم جيدا".

وواصل "الشوط الأول لم نظهر بالشكل الجيد ولكن في الشوط الثاني كنا الأفضل وسجلنا هدفين وكان من الممكن أن نسجل الثالث والرابع".

وأتم تصريحاته "مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية قوية ومعنا فيوتشر أيضا، ولكن هدفنا هو اللقب".

محمود عبد العاطي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود طارق مجدي حكما لمباراة فاركو والأهلي أمام انتفاضة متأخرة للغاية.. مصطفى فتحي يقود بيراميدز للفوز على أسوان سجل وصنع.. مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وأسوان حسام حسن: تكوين فريق المصري لم يتحقق بالشكل المطلوب.. والمنافسة صعبة بابافاسيليو: لا زلنا في المنافسة.. لم نستحق الخسارة كنا الأفضل في المباراة دافع عن مرماه بنجاح.. المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد وسموحة هدف بثلاث نقاط.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر وغزل المحلة
أخر الأخبار
استقبال ملكي لـ منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 15 دقيقة | قطر 2022
كرة طائرة - الأهلي يشارك في بطولة إفريقيا للرجال والسيدات.. والغزاوي رئيسا للجنة المنظمة 23 دقيقة | رياضات أخرى
محمود عبد العاطي: يمهنا تحقيق الفوز مع الأداء الجيد.. والكونفدرالية هدفنا 34 دقيقة | الكرة المصرية
رسالة مؤثرة.. ماركينيوس يتحدث للمرة الأولى منذ ركلته الضائعة أمام كرواتيا 35 دقيقة | قطر 2022
بتهمة التزوير.. كاف يعلن إيقاف مصطفى حجي لمدة 5 سنوات 48 دقيقة | الوطن العربي
اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود 58 دقيقة | الكرة المصرية
"بالإشارة إليّ".. جوارديولا توقع فوز الأرجنتين بـ كأس العالم ساعة | قطر 2022
طارق مجدي حكما لمباراة فاركو والأهلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية