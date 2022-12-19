محمود عبد العاطي: يمهنا تحقيق الفوز مع الأداء الجيد.. والكونفدرالية هدفنا
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 21:42
كتب : FilGoal
شدد محمود عبد العاطي لاعب وسط بيراميدز على أن فريقه يسعى للفوز في مباريات الدوري مع تحقيق الأداء الجيد.
محمود عبد العاطي
النادي : بيراميدز
وفاز بيراميدز على أسوان بثنائية مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)
وقال عبد العاطي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "يهمنا تحقيق الفوز وحصد النقاط مع الأداء الجيد".
وأضاف "أسوان فريق جيد ويقدم مستوى جيد في المباريات السابقة ودرسناهم جيدا".
وواصل "الشوط الأول لم نظهر بالشكل الجيد ولكن في الشوط الثاني كنا الأفضل وسجلنا هدفين وكان من الممكن أن نسجل الثالث والرابع".
وأتم تصريحاته "مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية قوية ومعنا فيوتشر أيضا، ولكن هدفنا هو اللقب".
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