أمام انتفاضة متأخرة للغاية.. مصطفى فتحي يقود بيراميدز للفوز على أسوان

تغلب بيراميدز على ضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي بيراميدز مصطفى فتحي في الدقيقة 52 ومحمد حمدي في الدقيقة 64، فيما سجل ديلسون كاموني هدف أسوان الوحيد في الدقيقة 93.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر الذي يلعب مع فاركو غدا في الجولة ذاتها.

فيما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن تلقى خسارته السادسة، والثانية على التوالي بعد انتصارين متتاليين على فاركو وسموحة، هما كل نقاط أسوان في الدوري هذا الموسم.

شهد الشوط الأول حالة من الركود، بفرصة خطيرة وحيدة في الدقيقة 42، حيث سدد فخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء وارتدت من جسد محمد عطوة، ليتابعها محمود عبد العاطي بتسديدة من خارج المنطقة لتمر بعيدا عن المرمى.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تحركت المياه في الشوط الثاني، بهدف بدأ من بينية وصلت إلى إسلام عيسى ليمررها إلى رمضان صبحي الذي حولها إلى مصطفى فتحي ليسجل على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 54 كاد محمد حمدي زكي أن يتعادل لأسوان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد الشناوي ثم ارتدت من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 58 حل عبد الله السعيد ومحمد حمدي بدلا من محمد صادق وكريم حافظ.

وسريعا سجل البديل محمد حمدي الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من مصطفى فتحي في الدقيقة 64.

وأتى فخر الدين بن يوسف وعبد الله مجدي بدلا من فخري لاكاي ومحمد الشيبي في صفوف بيراميدز، في الدقيقة 75.

وأتى ديلسون كاموني بدلا من محمد ناجي في صفوف أسوان في الدقيقة 78، ثم حل أحمد بلية بدلا من ميدو مصطفى.

آخر تبديلات بيراميدز شهدت نزول محمد الجباس بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 80.

وأتى هدف أسوان في الدقيقة 93 برأسية البديل ديلسون كاموني بعد تبادله للكرة مع أحمد بلحاج.

ويلعب بيراميدز يوم الجمعة 23 ديسمبر في ضيافة الداخلية، فيما يلعب أسوان على ملعبه ضد إنبي يوم السبت 24 ديسمبر.