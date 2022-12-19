تريزيجيه لاعب الشهر في طرابزون

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

تريزيجيه

حصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في فريقه طرابزون سبور التركي خلال شهر أكتوبر الماضي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وأعلن نادي طرابزون فوز تريزيجيه بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر أكتوبر، والتي يتم اختيارها بتصويت الجمهور.

وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون بداية الموسم الجاري قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

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ولعب مع فريقه 21 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وخلال فترة التوقف الحالية سجل تريزيجيه هدفين مع فريقه خلال مباريات ودية أمام كل من كريستال بالاس وهال سيتي، وذلك استعدادا لعودة الدوري التركي.

طرابزن تريزيجيه الدوري التركي
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