منافس الزمالك - المريخ يعلن خوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الهلال

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

إحماء لاعبي المريخ قبل لقاء الأهلي

أعلن نادي المريخ السوداني حصوله على الموافقات من أجل خوض مبارياته في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على ملعب الهلال.

وشدد هيثم محمد نور الدين مدير عام النادي على أنه قد تسلم موافقات رسمية من نادي الهلال لاستضافة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

وقال نور الدين عبر حساب النادي على فيسبوك: "نادي المريخ ووفقاً للاتفاق بينه ونادي الهلال سيكون ملتزماً بلائحة الاستثمار الخاصة باستاد الهلال".

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وتابع " ندعو الجماهير المريخية للالتفاف أكثر حول الفريق في الفترة المقبلة والتحضير مبكراً لدعمه حتى يحقق نتائج تقوده إلى الدور القادم من أبطال افريقيا، عهدنا دائماً مع الجماهير تقديم نموذج رائع للتشجيع والمساندة التي تعكس الوجه المشرق لنادي المريخ".

ووقع المريخ في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة الزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والترجي التونسي.

وكان المريخ قد خاض مبارياته الثلاثة في دور المجموعات للنسخة الماضية في ملعب الأهلي وي السلام بالقاهرة، وذلك بسبب عدم جاهزية ملعبه لاستضافة المباريات القارية.

وصرّح ريكاردو هيرون المدير الفني للمريخ لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق: "يجب أن أتحدث مع الرئيس ومجلس الإدارة لأني أعتقد أنه الأفضل لنا اللعب هنا في الخرطوم أمام جماهيرنا التي تساند الفريق".

وأتم: "أعتقد أن المريخ يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وهذا جيد للفريق ويدفعه للتقدم، لكن في هذه اللحظة لم أناقش الأمر مع الرئيس ومجلس الإدارة".

دوري أبطال إفريقيا المريخ الهلال
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