محمد صلاح يحصد جائزة جديدة مع ليفربول

توج محمد صلاح بجماهير أفضل لاعب في ليفربول لعام 2022 التي تقدمها جريدة ليفربول إيكو.

وتغلب النجم المصري على ثلاثة من زملائه ليحصد الجائزة للعام الثالث على التوالي.

فقد حصد صلاح الجائزة في عامي 2020 و2021.

وحصل قائد منتخب مصر على نسبة 76٪ من الأصوات بين جماهير ليفربول.

فيما احتل أليسون بيكر المركز الثاني بنسبة 15٪ من الأصوات، وجاء لويس دياز في المرتبة التالية بنسبة 6٪ من الأصوات، ثم تياجو ألكانتارا بـ3%.

وسجل صلاح 22 هدفا مع ليفربول منذ بداية يناير. ساعد الريدز في الفوز بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد وصل إلى 14 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 274 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 169 هدفا وأرسل 68 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.