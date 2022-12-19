قطر تسلم كرة استضافة كأس العالم 2026 لكندا وأمريكا والمكسيك

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 12:38

كتب : FilGoal

كرة الحلم - كأس العالم 2022

سلّم الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية كرة استضافة بطولة كأس العالم 2026 لمسؤولين في الـ3 دول المنظمة لهذه النسخة، كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتسلم الكرة كل من عمر الغبرا وزير النقل الكندي، ويون دي لوسيا رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، والسفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء القطرية.

كما حضر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مراسم التسليم.

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وأقيمت مراسم التسليم الرسمية عقب انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 والتي جرت في استاد لوسيل مساء الأحد.

وأكد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على استعداد دولة قطر لتقديم خبراتها وتجربتها التي اكتسبتها في مجال استضافة كأس العالم لكرة القدم خاصة على صعيد التجهيزات بما يعزز من دور الرياضة في تقارب الثقافات وتوحيد شعوب العالم.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعدفوزها على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأصبح القائد ليونيل ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

ميسي رفع كأس العالم 2022 أخيرا، وهي المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد 1978 و1986.

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