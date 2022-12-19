كومنيبول يكافئ الأرجنتين بـ10 ملايين دولار

منح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم منتخب الأرجنتين مكافأة قدرها 10 ملايين دولار بعد تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بعدفوزها على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونشر أليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول صورته وهو يمنح المكافأة لليونيل يسي قائد الأرجنتين وسط باقي اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وعلق قائلا "عشت لحظات لا تنسى بجانب هذا المنتخب العظيم".

وأضاف "نحن في غرفة خلع الملابس الخاصة بأبطال العالم من أجل تسليمهم مكافأة من كونميبول قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي".

وفاز منتخب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وأصبح القائد ليونيل ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

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ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

ميسي رفع كأس العالم 2022 أخيرا، وهي المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد 1978 و1986.