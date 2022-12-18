دي بول: لقد ولدنا لنعاني.. وكان يجب أن نفوز على حامل اللقب لنكون الأبطال

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

احتفال ليونيل ميسي و رودريجو دي بول بتتويج الأرجنتين بكأس العالم

شدد رودريجو دي بول لاعب منتخب الأرجنتين على أن الفوز على فرنسا والتتويج بكأس العالم كان مستحقا.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على فرنسا في نهائي المونديال بركلات الترجيح 4-2.(طالع التفاصيل)

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

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وقال دي بول للصحفيين عقب المباراة: "لقد ولدنا لنعاني وسنعاني طوال حياتنا ولكن لن أنسى ما حدث اليوم أبدا".

وتابع "اعتقد أننا فزنا عن استحقاق ولكي نكون أبطالا كان يجب أن نفوز على البطل الأخير وهو ما حدث، الفرحة التي أشعر بها لا يمكن وصفها".

تتويج الأرجنتين كان هو الثالث في تاريخه ليكون على بعد لقبين من البرازيل صاحبة الرقم القياسي.

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