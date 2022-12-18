تعرف على الفنان المصري الذي ظهر بين شوطي نهائي كأس العالم

بعدما ظهرت مطربة مصرية في حفل افتتاح كأس العالم 2022، جاء الدور على فنان مصري ليقدم فقرة استعراضية على استاد لوسيل.

هذه هي المطربة المصرية التي ظهرت في حفل ختام كأس العالم، قبل لقاء فرنسا والأرجنتين

تعرف على مطرب الراب المصري الذي ظهر بين الشوطين مـــن في الفن هــــنــــا

وذهبت المباراة إلى الوقت الإضافي بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقت الأصلي.