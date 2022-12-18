تعرف على المطربة المصرية التي ظهرت في نهائي كأس العالم

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم قطر 2022 في ملعب لوسيل

شهد حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر ظهور المغنية الأوبرالية المصرية فرح الديباني، التي غنت نشيد فرنسا الوطني.

جاء ذلك قبل انطلاق المباراة النهائية للمونديال بين فرنسا والأرجنتين على استاد لوسيل.

فرح الديباني هي أول مغنية مصرية تنضم إلى أكاديمية أوبرا باريس.

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أيضا سبق تكريمها من السفارة الفرنسية في القاهرة، حيث أهدتها وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة فارس.

وهذه ليست أول مرة تغني فيها فرح الديباني النشيد الوطني الفرنسي، حيث حدث ذلك في أبريل الماضي، خلال حفل تنصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويبحث منتخبا فرنسا والأرجنتين عن الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.

وتوج الديوك بالمونديال عامي 1998 و2018، فيما فاز الألبيسيليستي في عامي 1978.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الأدوار الإقصائية بصدارة المجموعة الثالثة، بعد الخسارة أمام السعودية والفوز على المكسيك وبولندا.

وفي دور الـ 16 مر على حساب أستراليا بنتيجة 2-1، ثم عبر هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في ربع النهائي، قبل أن يفوز على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر احتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا والدنمارك والخسارة أمام تونس.

وفي دور الـ 16 فاز على بولندا 3-1 ثم اجتاز إنجلترا في ربع النهائي بنتيجة 2-1 وتغلب على المغرب في نصف النهائي 2-0.

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