منقد التانجو.. دي ماريا أول أرجنتيني يسجل في نهائي الكوبا وكأس العالم

سجل أنخيل دي ماريا هدف الأرجنتين الثاني أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 المقام على استاد لوسيل في قطر.

ويتقدم منتخب الأرجنتين على فرنسا بهدفين دون مقابل مع نهاية الشوط الأول.

وأصبح دي ماريا أول لاعب في تاريخ الأرجنتين الذي يسجل في نهائي كوبا أمريكا ونهائي كأس العالم.

وسجل دي ماريا هدف فوز الأرجنتين بلقب كوبا أميركا 2021 على حساب البرازيل.

وبذلك يكون دي ماريا قد سجل في نهائي الأولمبياد وكوبا أميركا وكأس العالم والفيناليسما.

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وتحصل دي ماريا على ركلة الجزاء التي سجل منها ميسي الهدف الأول قبل أن يسجل الثاني.

وبات ابن الـ34 عاما رابع لاعب أرجنتيني يسجل في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم بعد ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا جابريل باتيستوتا.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف في كأس العالم، كان اثنين منهما أمام فرنسا.

وغاب دي ماريا عن مباراتي أستراليا في ثمن النهائي وكرواتيا في نصف النهائي بسبب الإصابة وشارك بديلا أمام هولندا في ربع النهائي لمدة ثماني دقائق.