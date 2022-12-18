تخطى مالديني وكلوزه وعادل رونالدو.. ميسي يحطم الأرقام بعد التسجيل في نهائي كأس العالم

بعد 23 دقيقة من بداية نهائي كأس العالم، وصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إلى أكثر من رقم في المونديال.

وشارك ميسي أساسيا أمام فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 الذي يختتم اليوم الأحد في قطر.

ووصل ميسي إلى 2617 دقيقة لعب في كأس العالم ليصبح الأكثر لعبا للدقائق في المونديال متخطيا رقم الإيطالي باولو مالديني.

وأصبح ميسي أول لاعب يسجل في كل أدوار البطولة بداية من دور المجموعات مرورا بثمن وربع ونصف النهائي ثم النهائي.

وشارك ميسي في تسعة أهداف (ستة أهداف و3 تمريرات حاسمة) ليصبح أول لاعب يشارك في هذا العدد من الأهداف منذ دييجو أرماندو مارادونا في 1986 (عشرة أهداف).

منتخب الأرجنتين هو أول منتخب يحصل على خمس ركلات جزاء في نسخة واحدة من البطولة.

وبات أول لاعب يساهم في 20 هدفا في كأس العالم (12 هدفا و8 تمريرات حاسمة) متخطيا رونالدو الظاهرة وميروسلاف كولزه وجيرد مولر.

وعادل ميسي رقم رونالدو الظاهرة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولات الكبرى (اليورو وكوبا أميركا وكأس العالم) برصيد 25 هدفا.

وأصبح ميسي ثاني أكبر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم

ومع بداية المباراة، أصبح ميسي أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس العالم ليحطم رقم الألماني لوثار ماتيوس وينفرد بكونه أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ المونديال.

أرقام حققها ميسي في النسخة الحالية من كأس العالم

أصبح ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966 متساويا مع مارادونا بـ 8 أهداف لكل منهما.

النجم الأرجنتيني هو اللاعب الوحيد منذ نفس النسخة الذي يتمكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة 4 مرات خلال نسخة واحدة.

وارتدى ليونيل ميسي شارة قيادة الأرجنتين للمباراة الـ19 في كأس العالم متخطيا رافائيل ماركيز قائد المكسيك السابق ليكون أكثر اللاعبين قيادة لمنتخب بلاده في تاريخ المونديال.

وحصد ميسي جائزة رجل المباراة للمرة العاشرة في كأس العالم (أربعة منها في نسخة 2022) ليكون أكثر اللاعبين حصولا عليها متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب السبع مرات.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي كالهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم بـ 11 هدفا (قبل المباراة) متخطيا جابرييل باتيستوتا صاحب الـ 10 أهداف.

وعادل ميسي جيرد مولر ورونالدو دا ليما وميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم بـ 18 هدفا.

وبات ميسي أكبر لاعب يسجل ويصنع لمنتخب الأرجنتين في نفس المباراة خلال كأس العالم.

إضافة إلى كونه أكثر اللاعبين صناعة للفرص في تاريخ المونديال متفوقا على دييجة أرماندو مارادونا.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

أرقام قد يحققها ميسي

حال صناعة ميسي لهدف سينفرد برقم الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ 1966، ويمتلك البرغوث ثماني تمريرات حاسمة وهو نفس رقم مارادونا.

وإذا صنع ميسي هدفين، سيصبح ثاني لاعب يسجل خمسة أهداف ويصنع مثلها في نسخة واحدة بعد دييجو أرماندو مارادونا في 1986.

بعد الفوز بها في 2014، سيصبح ميسي أول لاعب يحقق الكرة الذهبية في كأس العالم مرتين إذا توج بها غدا.

وإذا فاز بهداف البطولة، سيصبح ليونيل ميسي ثاني لاعب يفوز بجائزة هداف كأس العالم تحت 20 عاما ثم هداف البطولة بعد أوليج سالينكو.

ويبحث منتخبا فرنسا والأرجنتين عن الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.

وتوج الديوك بالمونديال عامي 1998 و2018، فيما فاز الألبيسيليستي في عامي 1978.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الأدوار الإقصائية بصدارة المجموعة الثالثة، بعد الخسارة أمام السعودية والفوز على المكسيك وبولندا.

وفي دور الـ 16 مر على حساب أستراليا بنتيجة 2-1، ثم عبر هولندا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في ربع النهائي، قبل أن يفوز على كرواتيا في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر احتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا والدنمارك والخسارة أمام تونس.

وفي دور الـ 16 فاز على بولندا 3-1 ثم اجتاز إنجلترا في ربع النهائي بنتيجة 2-1 وتغلب على المغرب في نصف النهائي 2-0.