مدافع المغرب: إنجاز كأس العالم مسؤولية ضخمة

يؤمن يحيى عطية الله مدافع المغرب بأن الإنجار الذي حققه منتخب بلاده في كأس العالم 2022 يضع مسؤولية كبيرة على عاتق اللاعبين.

وخسر منتخب المغرب فرصة الفوز بالميدالية البرونزية أمام كرواتيا. (طالع التفاصيل)

وقال عطية الله في تصريحات للصحفيين: "الجميع كان يتطلع إلى تحقيق الفوز في مواجهة كرواتيا والعودة بالميدالية البرونزية إلى المغرب".

وأضاف "المنتخب الكرواتي اعتمد على السرعات في خط الهجوم والأهداف جاءت نتيجة بعض الأخطاء في التركيز".

وتابع "التواجد بين أفضل 4 منتخبات في العالم أمر يدعو للفخر، لكنه يعد مسؤولية ضخمة علينا كلاعبين في البطولات المقبلة".

وشدد "حتى نكون أفضل في المستقبل، يجب أن نشعر بطعم المرارة، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع في البطولات القادمة".

وواصل مدافع الوداد "مباريات كأس العالم منحت اللاعبين المزيد من الخبرة على المستوى الدولي".

وأكمل "ربما عندما ننظر إلى الوراء، سندرك ما حققناه في البطولة، لكن في الوقت الحالي أشعر بالحزن، لقد كنا قريبين من العودة في المباراة".

وأتم عطية الله "أعتقد أن الجمهور المغربي يجب أن يكون فخوراً بهذا المنتخب".

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وكان منتخب المغرب قد خسر في نصف النهائي ضد فرنسا بهدف دون رد.

منتخب المغرب أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى ذلك الإنجاز في تاريخ كأس العالم.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.