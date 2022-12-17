المغرب رابع العالم

حصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم 2022 بالفوز على المغرب بنتيجة 2-1 في مباراة المركز الثالث والذي أقيم على استاد خليفة الدولي.

وانتهت مشاركة أسود الأطلس التاريخية بالمركز الرابع كأفضل مركز إفريقي وعربي في التاريخ.

سجل هدفا كرواتيا: يوشكو جفارديول وميسلاف أورشيتش، فيما سجل أشرف داري هدف المغرب الوحيد.

واكتفى منتخب المغرب في مشاركته التاريخية بالمركز الرابع وبات الأفضل عربيا وإفريقيا.

وحسم الكروات المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة 1998.



































































































































التشكيل

أجرى داليتش 5 تبديلات بمشاركة جوسيب سوتالو وجوسيب ستانيسيتش وماركو ليفايا وميسلاف أورسيتش ولوفرو ماير بدلا من بورنا سوسا وديان لوفرين وجوسيب يورانوفيتش ومارسيلو بروزوفيتش وماريو باساليتش.

خماسي في الوسط بقيادة مودريتش ضد المغرب.. وخمسة تبديلات من داليتش #في_المونديال pic.twitter.com/3F3Fi3WsiA — FilGoal (@FilGoal) December 17, 2022

في المقابل ظهر بلال الخنوس لأول مرة خلال المونديال الجاري مع المغرب، وأصبح بلال أصغر لاعب يشارك مع المغرب طوال تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و221 يوما.محطما رقم أشرف حكيمي في 2018 بعمر 19 عاما و223 يوما.

وشهد التشكيل إجراء مدرب أسود الأطلس لثلاثة تبديلات بإشراك كل من يحيى عطية الله وبلال الخنوس وعبد الحميد صابيري بدلا من نصير مزراوي ورومان سايس وعز الدين أوناحي.

الأسود تبحث عن البرونزية 👀 ثلاثة تبديلات في تشكيل الركراكي 🔄 ظهور بلال الخنوس وأوناحي على مقاعد البدلاء أمام كرواتيا.#في_المونديال pic.twitter.com/hnqzPvdsCJ — FilGoal (@FilGoal) December 17, 2022

وخاض زياش وحكيمي المباراة رقم 10 لكل منهما في كأس العالم، ليعادلا الرقم القياسي العربي في عدد المباريات، والمسجل باسم الحارس السعودي محمد الدعيع، والذي خاض 10 مباريات أيضا.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بين الطرفين بحثا عن هدف مبكر.

في الدقيقة الثالثة كاد ياسين بونو أن يسجل بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت الكرة فمرر بالخطأ كرة خرجت لركلة ركنية.

وما هي إلا خمس دقائق وأرسل لوكا مودريتش تمريرة طولية في عمق منطقة الجزاء مهدها إيفان بيريشيتش برأسية طار لها يوشكو جفارديول غير المراقب وسدد برأسية قوية في الشباك معلنا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 7.

وأصبح جفارديول أصغر لاعب يسجل لكرواتيا طوال تاريخ كأس العالم بعمر 20 عاما و328 يوما.

بيريسيتش ساهم في 11 هدفا مع كرواتيا في كأس العالم بستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

ليصبح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم بعد ليونيل ميسي بـ16 مساهمة.

لم ينتظر منتخب المغرب سوى دقيقتين، وعرضية لم تجد سوى رأسية أشرف داري الذي سجل في الشباك هدف التعادل مباشرة.

وأصبح داري أول لاعب من بريست الفرنسي يسجل في كأس العالم، كما بات اللاعب رقم 22 من الدوري الفرنسي الذي يسجل في النسخة الحالية من المونديال كأكثر عدد.

وبات منتخب المغرب الثالث إفريقيًا الذي يسجل 20 هدفا أول أكثر في كأس العالم بعد نيجيريا (23) والكاميرون (20).

هدد أندريه كراماريتش مرمى بونو برأسية لكن حارس أسود الأطلس كان لها بالمرصاد في الدقيقة 18.

كاد منتخب المغرب أن يتقدم بفضل مرتدة سريعة قادها أشرف حكيمي وأرسل عرضية مرت وراء رأس يوسف النصيري في الدقيقة 29.

هدأت المباراة قليلا مع محاولات على استحياء بين الطرفين.

وقبل 3 دقائق وقت بدلا من الضائع، سدد ميسلاف أورشيتش كرة مقوسة رائعة ارتطمت بقائم بونو الأيسر وسكنت شباك المغرب بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

هدف جاء من التسديدة الثالثة له في الشوط الأول من اللقاء، موقعا على أول أهدافه في تاريخه بكأس العالم.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني شارك إلياس الشاعر بدلا من عبد الحميد صابيري.

وسدد أورشيتيش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 47 مرت بجوار القائم الأيمن.

ضغط منتخب كرواتيا بحثا عن هدف ثالث لكن دفاع المغرب كان في الموعد.

في الدقيقة 56 شارك عز الدين أوناحي بدلا من بلال الخنوس.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء توقف اللقاء لعلاج أندري كراماريتش والذي خرج بعد دقائق وهو يبكي، وعوضه نيكولا فلاسيتش.

وبعد 4 دقائق شارك أنس الزروري بدلا من سفيان بوفال ليصبح اللاعب رقم 25 الذي يمثل المغرب في كأس العالم 2022.

فقط منتخب البرازيل هو من أشرك 26 لاعبا في النسخة الحالية من المونديال.

حكيم زيـاش وأشرف حكيمي عادلا الرقم القياسي العربي في عدد المباريات في المونديال. نجما المغرب شاركا في 10 مباريات بكأس العالم. 🇲🇦 الرقم القياسي كان مسجلا باسم الحارس السعودي محمد الدعيع، والذي خاض 10 مباريات أيضا. pic.twitter.com/RZfy89BCFt — FilGoal (@FilGoal) December 17, 2022

وفي نفس التوقيت شارك بدر بانون بدلا من أشرف داري الذي خرج مصابا.

رد منتخب كرواتيا بمشاركة برونو بيتكوفيتش وماريو باشاليتيش بدلا من ماركو ليفايا ولوفرو ماير في الدقيقة 67.

توقفت المباراة من جديد وخرج جواد الياميق بسبب الإصابة وعوضه سليم أملاح.

وتحصل أوناحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 69 بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

وسدد فلاشيتش كرة قوية مرت أعلى عارضة بونو في الدقيقة 71.

وطالب لاعبو كرواتيا بركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد عرقلة سفيان إمرابط لـ يوشكو جفارديول داخل منطقة الجزاء لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة التالية منع ليفاكوفيتش حارس كرواتيا يوسف النصيري من التسجيل بعدما تصدى لتسديدة مهاجم المغرب من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 84 أشهر عبد الرحمن الجاسم حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه سليم أملاح.

وكاد ماتيو كوفاشيتش أن يسجل هدفا في الدقيقة 88 ينهي بها اللقاء، لكن تسديدته من الجهة اليسرى مرت بجوار القائم.

في الدقائق الأخيرة ضغط منتخب المغرب بحثا عن هدف تعادل.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع شارك ياكيتش بدلا من أورشيتش في آخر تغييرات اللقاء.

ومرت رأسية يوسف النصيري في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع فوق العارضة لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا، لكنه لا يقلل من إنجاز المغرب في المونديال.